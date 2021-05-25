"Москва и мир": выставка "Московская реновация" и гуманитарная помощь Индии

В здании Госдумы открылась выставка "Московская реновация: шаг в будущее". На экспозиции собраны текстовые и графические материалы, фотографии и видеокадры, рассказывающие о реализации и перспективах строительной программы.

В здании на Охотном ряду установили семь светодиодных экранов, которые оснащены интерактивными элементами. Карта программы реновации детализирована по округам, районам и кварталам. Там можно увидеть все дома, включенные в программу и стартовые площадки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эффективность программы реновации сомнений не вызывает. Он отметил, что столичный опыт нужно распространить на регионы.

Самолет МЧС с гуманитарной помощью приземлился в Индии. На его борту находятся девять тонн лекарств. Это уже третий спецборт из России в Нью-Дели. Ранее РФ отправила туда аппараты ИВЛ и оборудование для выработки кислорода. Пока эпидемиологическую ситуацию в Индии взять под контроль не удается.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано более 200 тысяч новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии количество заразившихся в стране приблизилось к 27 миллионам. Индия третья страна мира, в которой жертвами болезни стали более 300 тысяч человек. По этому показателю впереди только США и Бразилия.

Между тем индийские врачи объявили о новой проблеме. У пациента, выздоравливающего от коронавируса, диагностировано заражение "желтым грибком". Это уже третий вид грибковой плесени, выявленный у переболевших COVID-19. Ранее у пациентов обнаружили "черную" и "белую плесень". Заражение человека новой разновидностью грибка зафиксировано впервые, обычно оно встречается у рептилий. Заболевание сопровождается отеками и кровотечениями.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Эпидемиологическая обстановка в этих странах улучшилась. Теперь российские авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик и Валлетту, по три – в Канкун, Лиссабон и Джидду. В Саудовскую Аравию также можно улететь из Махачкалы и Грозного. Аналогичное количество рейсов в Россию смогут выполнять и зарубежные авиаперевозчики.

В настоящее время из России можно напрямую улететь в 26 стран. Среди них – Германия, Греция, Египет, Швейцария и Япония. При этом в ряде открытых государств туристов еще не принимают или для них действуют строгие ограничения.

Во вторник, 25 мая, также стало известно, что Грузия открывает сухопутные границы для иностранцев. Это произойдет 1 июня. Для въезда в страну нужно будет предъявить данные о вакцинации либо отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов. Кроме того, местные власти рекомендуют туристам сделать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.