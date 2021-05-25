"Москва и мир": возобновление работы ЦДМ и гуманитарная помощь Индии

Центральный детский магазин на Лубянке 25 мая должен возобновить работу. Магазин опечатали в прошлый вторник после решения суда. Владельца признали виновным в нарушении правил профилактики коронавируса. Поводом послужила автограф-сессия актеров фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". На мероприятие пришли около пяти тысяч поклонников. Образовалась толпа, многие были без масок.

Уже после организаторы рассказали, что не ожидали такого ажиотажа и решили прекратить автограф-сессию досрочно. Тем не менее Роспотребнадзор начал административное расследование. Теперь в администрации магазина заявили, что собираются внедрить систему автоматического контроля числа посетителей.

Также на прошлой неделе в Москве временно закрыли два ресторана сети McDonald’s за нарушение санитарных требований. В столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Отменять его не собираются, также как и штрафы за не соблюдение правил.

Самолет МЧС с гуманитарной помощью приземлился в Индии. На его борту девять тонн лекарств. Это уже третий спецборт из России в Нью-Дели. Ранее РФ отправила туда аппараты ИВЛ и оборудование для выработки кислорода. Пока эпидемиологическую ситуацию в Индии взять под контроль не удается.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано более 200 тысяч новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии количество заразившихся в стране приблизилось к 27 миллионам. Индия третья страна мира, в которой жертвами болезни стали более 300 тысяч человек. По этому показателю впереди только США и Бразилии.

Между тем индийские врачи объявили о новой проблеме. У пациента, выздоравливающего от коронавируса, диагностировано заражение "желтым грибком". Это уже третий вид грибковой плесени, выявленный у переболевших COVID-19. Ранее у пациентов обнаружили "черную" и "белую плесень". Заражение человека новой разновидностью грибка зафиксировано впервые, обычно оно встречается у рептилий. Заболевание сопровождается отеками и кровотечениями.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Изменится она только при достижении коллективного иммунитета, а эта задача может быть решена исключительно за счет вакцинации, заявил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения отметил, что задача медработников подавать людям пример ответственного отношения к своему здоровью.

За последние сутки в России подтверждены почти восемь тысяч новых случаев COVID-19. Заболевшие есть в 84 регионах. Лидер антирейтинга в стране – Москва. В тройке регионов с самыми высокими показателями заболеваемости также Санкт-Петербург и Московская область. Власти северной столицы объяснили ухудшение эпидемиологической обстановки пренебрежительным отношениям горожан и туристов к средствам индивидуальной защиты.

Кроме того, в майские праздники в городе проходили массовые мероприятия. За последние две недели число госпитализированных возросло на треть. Городские власти уже заявили, что готовы ввести новые ограничения, если ситуация продолжит ухудшаться.