"Москва и мир": программа реновации в столице и ограничения в Израиле

24 мая, 22:00
Более 30 тысяч москвичей с начала старта программы реновации получили новые квартиры. В рамках проекта уже построено 113 домов, это более миллиона квадратных метров жилья. Активная застройка в рамках проекта в настоящее время идет в районе Люблино.
Помимо этого, в районе построят детский досуговый центр. А всего в городе в рамках программы реновации появятся около 400 новых социальных объектов.
В России более 10 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса. В тройку лидеров по этому показателю входят Чукотка, Ненецкий автономный округ и Белгородская область. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. По уровню заболеваемости на 100 тысяч человек страна занимает 72 место в мире.
Массовая вакцинация в регионах началась в середине января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Клинические испытания еще одной двойной вакцины против COVID-19 и гриппа могут начаться этой осенью.
Препарат разработал "Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева". Вакцина с двойным эффектом будет иметь форму спрея и вводиться через нос. Препарат надо будет принимать дважды с интервалом в две недели.
Израиль начинает новую жизнь. С 1 июня в стране отменят почти все пандемийные ограничения. На такие меры власти решились, после того, как стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, в Израиле коронавирусом болеют чуть более 500 человек. Свыше 5 миллионов израильтян прошли полную процедуру вакцинации.
В первый день лета в стране отменят ограничения на проведение массовых мероприятий. Причем, как на улице, так и в помещениях. Однако требование носить маски будет действовать еще как минимум две недели, кроме того, остаются под запретом и поездки за рубеж.
Между тем, Турция предложила Москве возобновить авиасообщение. Открываться для россиян страна планирует поэтапно. Начнут с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране – это Анталья, Бодрум, Даламан и Измир. Там уже принимают немецких туристов.
Что касается полетов между Москвой и Стамбулом, то пока они разрешены дважды в неделю и только двум авиакомпаниям – "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.
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