"Москва и мир": станция БКЛ "Кунцевская" и ограничения в Израиле

Станция "Кунцевская" Большой кольцевой линии готова на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Объект входит в состав западного участка Большой кольцевой линии метро. Строительство планируют завершить в этом году.

"Кунцевская" станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла. Он свяжет три линии метро и МЦД-1. До конца года на большом кольце будут сданы еще девять новых станций, и еще одна откроется после реконструкции.

Получить возврат части денег за путевки, которые были куплены до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября. Оформить возврат необходимо через портал госуслуг, напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Официально программа детского туристического кешбэка стартует 25 мая. За отдых в специализированных лагерях, участвующих в акции, возврат составит 50%, но не более 20 тысяч рублей. По предварительным расчетам, проект обойдется бюджету не менее 7 миллиардов рублей.

Израиль начинает новую жизнь. С 1 июня в стране отменят почти все пандемийные ограничения. На такие меры власти решились, после того, как стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. По последним данным, в Израиле коронавирусом болеют чуть более 500 человек. Свыше 5 миллионов израильтян прошли полную процедуру вакцинации.

В первый день лета в стране отменят ограничения на проведение массовых мероприятий. Причем, как на улице, так и в помещениях. Однако требование носить маски будет действовать еще как минимум две недели, кроме того, остаются под запретом и поездки за рубеж.

Между тем, Турция предложила Москве возобновить авиасообщение. Открываться для россиян страна планирует поэтапно. Начнут с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране – это Анталья, Бодрум, Даламан и Измир. Там уже принимают немецких туристов.

Что касается полетов между Москвой и Стамбулом, то пока они разрешены дважды в неделю и только двум авиакомпаниям – "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.