"Москва и мир": станция БКЛ "Кунцевская" и годовщина смерти Фойда

Станция "Кунцевская" Большой кольцевой линии готова на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Объект входит в состав западного участка Большой кольцевой линии метро. Строительство планируют завершить в этом году.

"Кунцевская" станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла. Он свяжет три линии метро и МЦД-1. До конца года на большом кольце будут сданы еще девять новых станций, и еще одна откроется после реконструкции.

Джо Байден встретится с родственниками Джорджа Флойда. Их пригласили в Белый дом на годовщину смерти афроамериканца. Ожидается, что гостей доставят в Вашингтон спецрейсом.

Флойд погиб 25 мая 2020 года во время задержания. Полицейский прижал чернокожего мужчину коленом к земле, при этом на видео, которое облетело весь мир, слышно, как задержанный кричит "Я не могу дышать". Флойд скончался в больнице. Его смерть спровоцировала массовые беспорядки и стала поводом для создания движения Black Lives Matter.

Новые акции проходят и год спустя. В отличие от предыдущих протестов в США, мероприятие в Бруклине прошло спокойно. На настроение активистов повлиял тот факт, что присяжные признали виновным в убийстве Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина. Кроме того, к годовщине гибели афроамериканца в США ожидается принятие закона имени Флойда "О справедливой полиции". Он призван реформировать правоохранительную систему.

Аномальную жару обещают жителям Урала, Западной Сибири и Поволжья. С таким прогнозом выступил Гидрометцентр. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сообщил, что температура в этих регионах будет выше нормы на 8–12 градусов. Такая погода установилась две недели назад и отступать пока не собирается. Так, в Челябинской области днем будет до плюс 37 градусов, почти также в Омской, в Екатеринбурге – 30 градусов. Все это может не только негативно отразиться на здоровье людей, но и привести к лесных пожарам.

В центральной России наоборот, после рекордов жары на прошлой неделе, на этой установилась комфортная погода. Температура сейчас соответствует майским значениям. В начале недели будет около 20 градусов и без осадков, а с середины – потеплеет до плюс 25 градусов и обещают небольшие дожди.

Что касается погоды на российских курортах, то как отметил Роман Вильфанд, комфортная температура воды будет в начале июня. Пока это от плюс 13 до плюс 15 градусов. Причем вода одинаково холодная как в Балтийском, так и в Черном морях.