"Москва и мир": строительство БКЛ и Tesla в России

На Большой кольцевой линии метро осталось проложить 5 километров тоннелей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства. Там уточнили, что тоннели БКЛ готовы на 95 процентов, а вся инфраструктура линии в целом – на 74. Сейчас проходческие щиты работают на восточном участке. Кроме того, рабочим осталось достроить соединительные ветки в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское", которые будут обслуживать большое кольцо.

Станции метро также продолжат открывать за МКАДом. Так, до 2024 года за его пределами появятся 8 новых платформ подземки. Это, в том числе, станции "Новомосковская", "Физтех", "Пыхтино" и "Внуково". Кроме того, построят четыре станции Троицкой линии. Сейчас с внешней стороны МКАД находятся 29 платформ метро, и в течение 3 лет их количество увеличится до 37.

Глава компании Илон Маск заявил, что рассматривает нашу страну как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей. Миллиардер-изобретатель поучаствовал в российском просветительском марафоне "Новое знание" по видеосвязи. Слово ему передал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента спросил Илона Маска, каким он видит будущее через 50 лет. Тот ответил, что делать прогнозы сложно, но однозначно будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, и исследований в области ДНК.

Илон Маск, который является еще и главой корпорации SpaceX, также заявил о своем восхищении Россией и СССР. В особенности достижениями союза в области ракетостроения. Кроме того, миллиардер призвал направить силы на освоение Луны и Марса. На Красной планете Илон Маск хотел бы построить целый город.

В сектора Газа сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Он вступил в силу минувшей ночью. Генсек ООН призвал стороны соблюдать достигнутые договоренности. У Антонио Гутерриша были основания для такого обращения.

С момента объявления перемирия до его вступления в силу некоторые израильские города возле Газы вновь были обстреляны. Всего с начала обострения конфликта, то есть за последние 11 дней, по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет. В ответ Иерусалим призвал пять тысяч резервистов и нанес авиаудары по целям на палестинской территории. По последним данным, в результате военных действий убиты 12 израильтян и около 220 жителей сектора Газа.

Эхо конфликта докатилось до Соединенных Штатов. В Нью-Йорке прошли столкновения между сторонниками Израиля и Палестины. Митинги, которые одновременно устроили на улице, сначала носили мирный характер. Но быстро переросли в перебранку участников, в ход пошли камни и бутылки. В дело пришлось вмешаться полицейским.