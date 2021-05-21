"Москва и мир": строительство метро и ковид-паспорта на территории ЕС

На Большой кольцевой линии метро осталось проложить 5 километров тоннелей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства. Там уточнили, что тоннели БКЛ готовы на 95%, а вся инфраструктура линии в целом – на 74%.

Сейчас проходческие щиты работают на восточном участке. Кроме того, рабочим осталось достроить соединительные ветки в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское", которые будут обслуживать большое кольцо.

Станции метро также продолжат открывать за МКАД. До 2024 года за его пределами появятся 8 новых платформ подземки. Это в том числе станции "Новомосковская", "Физтех", "Пыхтино" и "Внуково". Кроме того, построят четыре станции Троицкой линии. Сейчас с внешней стороны МКАД находятся 29 платформ метро, в течение 3 лет их количество увеличится до 37.

В Пермском крае школьник с ножом напал на учительницу. Это случилось в городе Березники, в лицее № 1. По некоторым данным, так старшеклассник решил отомстить за низкие оценки. На крики в класс прибежал охранник, молодого человека задержали, педагога отвезли в больницу. Учительница находится в состоянии средней тяжести, ей потребовалась операция. Больше при нападении никто не пострадал.

В лицее работают спецслужбы, все занятия отменены. С учениками беседуют психологи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Это уже не первый инцидент в российских школах после трагедии в Казани. Несколько раз учебные заведения ложно минировали, кроме того, правоохранители проверяли учеников, которые обсуждали якобы планируемое нападение.

Что касается казанской гимназии, то она сейчас закрыта на капремонт. Работы планируют завершить до начала нового учебного года. Внутри здание собираются полностью обновить, в том числе поменять расположение некоторых кабинетов.

С 1 июля на территории ЕС начнут действовать так называемые ковид-паспорта – сертификаты о вакцинации. Путешествовать с ним смогут те, кто уже переболел коронавирусом, привился или имеет отрицательный тест. Сертификат можно будет предъявить с помощью мобильного телефона и QR-кода.

Медики отмечают, что к настоящему моменту каждый третий житель стран Евросоюза получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Один из самых ярых сторонников идеи введения ковид-паспортов, Мадрид, не стал дожидаться коллегиального решения. Иностранцы, привитые препаратами, одобренными европейским регулятором и Всемирной организацией здравоохранения, смогут въехать в Испанию уже 7 июня.

Вакцинированных от COVID-19 туристов из ряда стран, включая Россию, уже принимают на Кипре. Отменила обязательный карантин для въезжающих и Греция. Чтобы попасть на территорию страны иностранцу достаточно предъявить отрицательный тест ПЦР и сертификат о вакцинации.