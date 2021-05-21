"Москва и мир": вакцинация в столице и перемирие между Израилем и Палестиной

Люди, сделавшие прививку от коронавируса в регионах, смогут получить второй компонент вакцины в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что прописка значения не имеет.

Для вакцинации нужно предварительно записаться в одну из 11 поликлиник. Все сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр. Поэтому перед осмотром врачи проверят, был ли введен первый компонент.

Сергей Собянин оценил темпы вакцинации в столице. Мэр пожаловался, что процент привитых жителей Москвы меньше, чем в любом европейском городе. Собянин также отметил, что в Европе прививку зачастую делают только за деньги, в то время как у нас она бесплатна, но и это не подталкивает людей прививаться. Также не помогают этому и материальные стимулы.

При этом ситуация с вирусом в городе, по словам мэра, по-прежнему сложная. Есть рост числа заражений. В столичных стационарах лечат около 9 тысяч больных, состояние которых оценивается как тяжелое.

Tesla может прийти в Россию. Глава компании Илон Маск заявил, что рассматривает РФ как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей. Миллиардер-изобретатель поучаствовал в российском просветительском марафоне "Новое знание" по видеосвязи. Слово ему передал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента спросил Илона Маска, каким он видит будущее через 50 лет. Тот ответил, что делать прогнозы сложно, но однозначно будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий и исследований в области ДНК.

Илон Маск, который является еще и главой корпорации SpaceX, также заявил о своем восхищении Россией и СССР, в особенности достижениями Союза в области ракетостроения. Кроме того, миллиардер призвал направить силы на освоение Луны и Марса. На Красной планете Илон Маск хотел бы построить целый город.

В сектора Газа сотни людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. Он вступил в силу минувшей ночью. Генсек ООН призвал стороны соблюдать достигнутые договоренности.

У Антонио Гутерреша были основания для такого обращения. С момента объявления перемирия до его вступления в силу некоторые израильские города возле Газы вновь были обстреляны. Всего с начала обострения конфликта, то есть за последние 11 дней, по Израилю было выпущено более 4 тысяч ракет.

В ответ Иерусалим призвал пять тысяч резервистов и нанес авиаудары по целям на палестинской территории. По последним данным, в результате военных действий убиты 12 израильтян и около 220 жителей сектора Газа.

Эхо конфликта докатилось до Соединенных Штатов. В Нью-Йорке прошли столкновения между сторонниками Израиля и Палестины. Митинги, которые одновременно устроили на Таймс-сквер, сначала носили мирный характер. Но быстро переросли в перебранку участников, в ход пошли камни и бутылки. В дело пришлось вмешаться полицейским.