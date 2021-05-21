"Москва и мир": прививки от COVID-19 и смягчение ограничений в Венгрии

Люди, сделавшие прививку от коронавируса в регионах, смогут получить второй компонент вакцины в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что прописка значения не имеет. Для вакцинации нужно предварительно записаться в одну из 11 поликлиник.

Все сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр. Поэтому перед осмотром врачи проверят, был ли введен первый компонент. Сергей Собянин тем временем оценил темпы вакцинации в столице. Мэр рассказал, что процент привитых жителей Москвы меньше, чем в любом европейском городе.

Градоначальник также отметил, что в Европе прививку зачастую делают только за деньги, в то время как у нас она бесплатная, но и это не подталкивает людей прививаться. Также не помогают этому и материальные стимулы. При этом ситуация с вирусом в городе, по словам мэра, по-прежнему сложная. Есть рост числа заражений. В столичных стационарах сейчас лечат около девяти тысяч больных, состояние которых оценивается как тяжелое.

Власти Венгрии смягчают ограничения, введенные из-за коронавируса. В стране в полном объеме возобновили работу магазины и рестораны. В ближайшее время вновь разрешат организовывать массовые мероприятия на открытом воздухе. Правда, пока на них смогут присутствовать не более 500 человек.

Венгерские власти заявили, что существенно ослабят ограничения, как только вакцинацию пройдут пять миллионов граждан, то есть половина всего населения. Этой отметки страна может достигнуть уже в выходные.

Обратная ситуация в Аргентине. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации страна вновь уходит на жесткий карантин. Президент Альберто Фернандес в телеобращении к нации сообщил, что в стране сейчас самые высокие показатели по заболеваемости и смертности с начала пандемии. Только за минувшие сутки в Аргентине выявили 36 тысяч случаев COVID-19. В стране запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные. С 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час.

В Пермском крае школьник с ножом напал на учительницу. Это случилось в городе Березники, в лицее № 1. По некоторым данным, так старшеклассник решил отомстить за низкие оценки. На крики в класс прибежал охранник, молодого человека задержали, педагога отвезли в больницу. Учительница находится в состоянии средней тяжести, ей потребовалась операция. Больше при нападении никто не пострадал.

В лицее работают спецслужбы, все занятия отменены. С учениками беседуют психологи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Это уже не первый инцидент в российских школах после трагедии в Казани. Несколько раз учебные заведения ложно минировали, кроме того, правоохранители проверяли учеников, которые обсуждали якобы планируемое нападение.

Что касается казанской гимназии, то она сейчас закрыта на капремонт. Работы планируют завершить до начала нового учебного года. Внутри здание собираются полностью обновить, в том числе поменять расположение некоторых кабинетов.