"Москва и мир": обстановка с коронавирусом в столице и дело Диего Марадоны

20 мая, 21:55
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но взрывного роста заболеваемости нет. Об этом заявил Сергей Собянин. Тем не менее москвичам лучше сделать прививку, отметил мэр. Особенно вакцинация важна для тех, кто собирается провести отпуск в другом городе или за границей.
В последнее время суточное количество заразившихся в столице превышает 3 тысячи человек. В некоторые дни новая цифра статистики на 50% больше предыдущей. Несмотря на это, у властей нет планов по открытию дополнительных корпусов больниц для пациентов с коронавирусом. Более того, в городе остается резерв коек – около 20%.
В Москве также продолжается вакцинация. В департаменте здравоохранения сообщили, что ежедневно прививку от коронавируса делают в среднем 10 тысяч человек.
Массовая вакцинация от коронавируса должна продолжаться до достижения коллективного иммунитета. Прививка войдет в национальный календарь. Об этом заявил Михаил Мишустин.
Также премьер дал поручение по программе туристического кешбэка. Он распорядился возместить часть потраченных средств людям, которые уже приобрели путевки для детей в летние лагеря. Программа детского кешбэка, который может составить до 20 тысяч рублей, будет запущена 25 мая. По предварительным оценкам, в этом году ей могут воспользоваться более 350 тысяч семей.
В смерти Диего Марадоны обвинили семерых медицинских работников. Среди них медбрат, медсестра, координатор медсестер, психолог, психиатр и нейрохирург. Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по статье "Причинение смерти с косвенным умыслом". С обвинениями выступила Генеральная прокуратура города Сан-Исидро.
В ведомстве отметили, что бригада, наблюдающая за футболистом, была безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством запретить фигурантам дела покидать Аргентину.
Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Полиция сразу заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме футболиста в день его смерти.
Гибель легенды футбола породила много слухов. И родственники, и фанаты требовали провести расследование. В марте сотни людей устроили манифестацию, перекрыв одну из главных улиц Буэнос-Айреса.
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