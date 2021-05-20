"Москва и мир": ситуация с COVID-19 и дело Диего Марадоны

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но взрывного роста заболеваемости нет. Об этом заявил Сергей Собянин. Тем не менее москвичам лучше сделать прививку, отметил мэр. Особенно вакцинация важна для тех, кто собирается провести отпуск в другом городе или за границей.

В последнее время суточное количество заразившихся в столице превышает 3 тысячи человек. В некоторые дни новая цифра статистики на 50% больше предыдущей. Несмотря на это, у властей нет планов по открытию дополнительных корпусов больниц для пациентов с коронавирусом. Более того, в городе остается резерв коек – около 20%.

В Москве также продолжается вакцинация. В департаменте здравоохранения сообщили, что ежедневно прививку от коронавируса делают в среднем 10 тысяч человек.

На Московских центральных диаметрах теперь можно расплачиваться банковскими картами. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Система пока работает в тестовом режиме, хотя уже сейчас на многих турникетах уже появились стикеры, означающие, что доступна оплата картой. В ближайшее время к такой опции подключат все турникеты на двух ветках МЦД.

В Дептрансе напомнили, что стоимость билета в центральной зоне составляет 46 рублей, а в пригороде – 54 рубля. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной.

В подземке тоже скоро появится новый способ оплаты. Технология называется Face Pay. Сейчас ее тестируют на нескольких станциях, но до конца года хотят запустить на всех. Пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система узнает его по биометрическим данным и затем спишет деньги с банковской карты. При этом технология Face Pay не будет обязательной для всех, ее предложат как удобную опцию.

В смерти Диего Марадоны обвинили семерых медицинских работников. Среди них медбрат, медсестра, координатор медсестер, психолог, психиатр и нейрохирург. Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по статье "причинение смерти с косвенным умыслом". С обвинениями выступила Генеральная прокуратура города Сан-Исидро.

В ведомстве отметили, что бригада, наблюдающая за футболистом, была безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

Марадона скончался 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. Официальная причина смерти – острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Полиция сразу заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме футболиста в день его смерти.

Гибель легенды футбола породила много слухов. И родственники, и фанаты требовали провести расследование. В марте сотни людей устроили манифестацию, перекрыв одну из главных улиц Буэнос-Айреса.