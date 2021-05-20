"Москва и мир": медобследование в столице и Олимпийские игры в Токио

Проверить насыщение крови кислородом, измерить артериальное давление и пульс, а также узнать, насколько ритмично бьется сердце – все это горожане могут сделать в центрах госуслуг. Обследование теперь проводят в 58 офисах, и их количество постоянно увеличивается.
Несколько лет назад соответствующее оборудование было лишь в 10 филиалах, напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вся техника для проведения исследований проста и понятна в использовании. Все бесплатно и занимает в среднем 7–10 минут. Воспользовались этой услугой уже более 100 тысяч человек.
После завершения обследования специалисты сообщат о результатах, расскажут об основных параметрах состояния здоровья и дадут рекомендации. Все данные можно будет найти в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Кроме того, во всех флагманских офисах доступна бесплатная вакцинация от коронавируса. Пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а также находятся под наблюдением в течение получаса после введения вакцины.
На Московских центральных диаметрах теперь можно расплачиваться банковскими картами. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Система пока работает в тестовом режиме. Хотя сейчас на многих турникетах уже появились стикеры, означающие, что доступна оплата картой. В ближайшее время к такой опции подключат все турникеты на двух ветках МЦД.
В Дептрансе напомнили, что стоимость билета в центральной зоне составит 46 рублей, а в пригороде – 54 рубля. Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной.
Кстати, в подземке тоже скоро появится новый способ оплаты. Технология называется Face Pay. Сейчас ее тестируют на нескольких станциях, но до конца года хотят запустить на всех. Пассажир метро должен будет остановиться у бокового правого турникета. Система узнает его по биометрическим данным и затем спишет деньги с банковской карты. При этом технология Face Pay не будет обязательным для всех, ее предложат как удобную опцию.
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио решено сократить вдвое. Не считая спортсменов, на игры допустят 78 тысяч человек, вместо запланированных 180 тысяч. Кроме того, из-за ограничений не смогут лично поддержать своих спортсменов руководители стран, японские власти хотят запретить им встречаться с атлетами во время соревнований.
Почти половина жителей Японии вообще выступает против Олимпиады. Не менее 43% опрошенных японцев заявили, что Игры надо отменить. Еще в апреле такого мнения придерживались всего около трети граждан. А вот количество людей, которые поддерживают стремление правительства и оргкомитета провести Игры этим летом, сократилось за месяц в два раза.
Среди противников проведения соревнований и врачи. С призывом отменить игры выступили около 6 тысяч медработников. Это первая подобная петиция японских медиков.
В стране сложная эпидемиологическая ситуация. Япония переживает четвертую волну коронавируса.
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