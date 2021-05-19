"Москва и мир": спорткомплекс для инвалидов в ЮАО и вакцинация туристов

На юге Москвы построили новый спорткомплекс, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями здоровья. На всей территории здания создана безбарьерная среда и обеспечены все условия для комфорта посетителей, включая инвалидов-колясочников. В комплексе есть бассейн для проведения лечебных процедур, зона гидромассажа, силовые и тренажерные залы. Кроме того, установлено специальное оборудование для реабилитации.

Сергей Собянин также рассказал, что за последние 10 лет в Москве построили более 140 крупных спортивных объектов. Еще как минимум 20 закончат до конца года. Это Международный центр самбо в "Лужниках", ледовые дворцы в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине, велодром для ВМХ в Дмитровском районе, спорткомплексы в Митине и районе Восточный.

В страны ЕС смогут въехать только те туристы, которые прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Об этом договорились члены Евросоюза. Тема открытия границ и получение прививочных сертификатов станет главной на экстренном саммите 25 мая. Какие именно препараты откроют границы Союза для туристов, пока не уточняется. Сейчас европейским регулятором одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Российский "Спутник V" проходит в ЕС проверку.

Европа же начала снимать ограничения. Во Франции выпить чашку кофе теперь можно на террасах кафе. Этой возможностью поспешил воспользоваться Эммануэль Макрон. Компанию президенту составил премьер Жан Кастекс. Политики отметили начало сезона веранд неподалеку от Елисейского дворца в окружении обычных посетителей. В среду, 19 мая, во Франции заработали музеи, театры, кинотеатры и другие культурные заведения. При этом залы должны быть заполнены только на треть.

Власти Татарстана планируют в течение лета завершить капитальный ремонт в казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба. Нападавший, бывший ученик Ильназ Галявиев, использовал взрывное устройство, поэтому здание получило серьезные повреждения. Деньги на все работы будут выделены из регионального бюджета. Внутри гимназию собираются полностью обновить, в том числе поменять расположение некоторых кабинетов. Не исключено, что в здании появится бассейн.

Открыть учебное заведение должны к началу нового учебного года. В пресс-службе президента Татарстана также сообщили, что 19 мая завершается сбор средств для пострадавших в трагедии, собрано более 70 миллионов рублей. Деньги направят на организацию летнего отдыха как для школьников, так и для учителей. Двоих детей уже выписали. Сейчас в больницах остаются 13 школьников. Их состояние стабильное.