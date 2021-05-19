"Москва и мир": спорткомплекс для инвалидов в ЮАО и айсберг в Антарктиде

На юге Москвы построили новый спорткомплекс, рассчитанный на людей с ограниченными возможностями здоровья. По всей территории здания создана безбарьерная среда и обеспечены все условия для комфорта посетителей, включая инвалидов-колясочников. В комплексе есть бассейн для проведения лечебных процедур, зона гидромассажа, силовые и тренажерные залы. Кроме того, установлено специальное оборудование для реабилитации.

Сергей Собянин также рассказал, что за последние 10 лет в Москве построили более 140 крупных спортивных объектов. Еще как минимум 20 закончат до конца года. Это Международный центр самбо в "Лужниках", ледовые дворцы в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине, велодром для ВМХ в Дмитровском районе, спорткомплексы в Митине и районе Восточный.

В Антарктиде в западной части континента откололся огромный айсберг. Его размеры впечатляют даже ученых – длина около 170 километров и ширина – 25. По площади он немного больше острова Майорка – свыше 4,3 тысячи квадратных километров. Специалисты успокаивают, что такие большие айсберги довольно быстро распадаются на части. За отколовшейся глыбой наблюдают, пока она представляет опасность для судоходства.

Между тем на другом континенте, в Северной Америке, спасатели ведут борьбу с огнем. Стихия уже уничтожила 400 гектаров леса в Калифорнии и все ближе подбирается к населенным пунктам. Более тысячи человек экстренно эвакуированы. Против пожарных – сложный рельеф местности, им не удается добраться к очагам возгорания. Борьбу с огнем приходится вести в основном с воздуха. Прогнозы синоптиков неутешительны – сильный ветер усилит распространение огня. В полиции заявили, что причиной масштабных пожаров может быть умышленный поджог. Предполагаемый злоумышленник уже задержан.

Власти Татарстана планируют в течение лета завершить капитальный ремонт в казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба. Нападавший, бывший ученик Ильназ Галявиев, использовал взрывное устройство, поэтому здание получило серьезные повреждения. Деньги на все работы будут выделены из регионального бюджета. Внутри гимназию собираются полностью обновить, в том числе поменять расположение некоторых кабинетов. Не исключено, что в здании появится бассейн.

Открыть учебное заведение должны к началу нового учебного года. В пресс-службе президента Татарстана также сообщили, что 19 мая завершается сбор средств для пострадавших в трагедии, собрано более 70 миллионов рублей. Деньги направят на организацию летнего отдыха как для школьников, так и для учителей. Двоих детей уже выписали. Сейчас в больницах остаются 13 школьников. Их состояние стабильное.