"Москва и мир": погода в столице и вакцинация туристов

До конца мая и в начале лета в столице будет прохладно. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что температура воздуха в городе постепенно вернется к значениям климатической нормы. В дневные часы ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 7–12 градусов.

Кроме того, с 19 мая в Москве почти каждый день будут идти короткие весенние дожди. Также москвичей снова предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Из-за этого действует желтый уровень погодной опасности. Во вторник ветер уже стал причиной падения более 20 деревьев. Пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Жителям города также посоветовали пока не открывать купальный сезон. По словам специалистов, сейчас температура воды около 12–15 градусов, а нужно минимум плюс 18 градусов. По самому оптимистичному прогнозу, купальный сезон наступит не раньше календарного лета.

В страны ЕС смогут въехать только те туристы, которые прошли полную процедуру вакцинации от COVID-19. Об этом договорились члены Евросоюза. Тема открытия границ и получение прививочных сертификатов станет главной на экстренном саммите 25 мая. Какие именно препараты откроют границы Союза для туристов, пока не уточняется. Сейчас европейским регулятором одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Российский "Спутник V" проходит в ЕС проверку.

Европа тем временем начала снимать ограничения. Во Франции выпить чашку кофе теперь можно на террасах кафе. Этой возможностью поспешил воспользоваться Эммануэль Макрон. Компанию президенту составил премьер Жан Кастекс. Политики отметили начало сезона веранд неподалеку от Елисейского дворца в окружении обычных посетителей. В среду, 19 мая, во Франции заработали музеи, театры, кинотеатры и другие культурные заведения. При этом залы должны быть заполнены только на треть.

Власти Татарстана планируют в течение лета завершить капитальный ремонт в казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба. Нападавший, бывший ученик Ильназ Галявиев, использовал взрывное устройство, поэтому здание получило серьезные повреждения. Деньги на все работы будут выделены из регионального бюджета. Внутри гимназию собираются полностью обновить, в том числе поменять расположение некоторых кабинетов. Не исключено, что в здании появится бассейн.

Открыть учебное заведение должны к началу нового учебного года. В пресс-службе президента Татарстана также сообщили, что 19 мая завершается сбор средств для пострадавших в трагедии, собрано более 70 миллионов рублей. Деньги направят на организацию летнего отдыха как для школьников, так и для учителей. Что касается раненых, которым потребовалась госпитализация, то двоих детей выписали. Сейчас в больницах остаются 13 школьников. Их состояние стабильное.