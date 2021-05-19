"Москва и мир": погода в столице и Олимпиада в Токио

До конца мая и в начале лета в столице будет прохладно. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что температура воздуха в городе постепенно вернется к значениям климатической нормы. В дневные часы ожидается от 18 до 23 градусов тепла, а ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 7–12 градусов.

Кроме того, с 19 мая в Москве почти каждый день будут идти короткие весенние дожди. Также москвичей снова предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Из-за этого действует желтый уровень погодной опасности. Во вторник ветер уже стал причиной падения более 20 деревьев. Пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация.

Жителям города также посоветовали пока не открывать купальный сезон. По словам специалистов, сейчас температура воды около 12–15 градусов, а нужно минимум плюс 18 градусов. По самому оптимистичному прогнозу, купальный сезон наступит не раньше календарного лета.

Против проведения Олимпийских игр, которых ждут спортсмены всего мира, выступают японские врачи. Около 6 тысяч медработников призвали отменить состязания. В Токио сложная эпидемиологическая ситуация. Власти говорят о четвертой волне коронавируса.

Несмотря на все усилия, число инфицированных продолжает расти. Режим чрезвычайной ситуации действует в 9 префектурах. Начали сомневаться в целесообразности проведения Игр и сами японцы. По данным соцопроса, более 80 процентов граждан против проведения мероприятия этим летом.

Международный олимпийский комитет настроен оптимистично. В МОК напомнили, что подавляющее большинство спортсменов-олимпийцев к моменту прибытия в Японию будет привито от коронавируса. Кроме того, для иностранных болельщиков въезд в страну закрыт. Игры в Токио должны была пройти прошлым летом. Из-за пандемии их перенесли. Если Олимпиаду не отменят снова, то она стартует 23 июля.

Число пострадавших из-за шторма в Санкт-Петербурге выросло до четырех. Об этом сообщили в МЧС. Гроза с мощным ливнем обрушилась на северную столицу 18 мая вечером. Интенсивность осадков в 2,5 раза превысила расчетные значения. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода и ломал крыши. Молния попала в Исаакиевский собор, а у торгового центра у метро "Пионерская" рухнула часть кровли.

Гроза прошлась и по Ленинградской области. В четырех районах произошли аварии на электросетях, десятки домов остались без света. По прогнозу, петербуржцами стоит снова ждать ливень.

В Тюменской области сейчас бушуют природные пожары. Леса горят на площади почти 22 тысячи гектаров. В труднодоступных местах огонь тушат с воздуха. Самолет Ил-76 сбросил уже более 200 тонн воды. Спасатели перебрасывают в регион дополнительные силы. На помощь коллегам отправляются аэромобильные группировки из Пермского края, Курганской и Свердловской областей.