"Москва и мир": Музей транспорта на ВДНХ и ураган в Индии

На ВДНХ в павильоне "Транспорт СССР" открылась новая экспозиция. Она посвящена истории знаменитого автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Экспозиция занимает четыре зала. Там собраны как редкие экземпляры "Москвича", так и самые традиционные. Сергей Собянин осмотрел экспозицию и отметил, что на ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев.

Также во вторник на ВДНХ открылся обновленный павильон "Цветоводство", где можно прогуляться ландшафтным садам, понаблюдать за бабочками и муравьями.

Не менее 12 человек стали жертвами сильнейшего урагана в Индии. Еще около 120 местных жителей числятся пропавшими без вести. Стихия, зародившаяся в Аравийском море, обрушилась за западное побережье страны. Штормовой ветер с порывами до 46 метров в секунду вырывал с корнем деревья и срывал с домов крыши.

Подобных ураганов в регионе не было больше 20 лет. Дожди затопили улицы городов. Из-за ливней пришлось закрыть несколько аэропортов, в том числе в Мумбаи.

Медики страны заявляют, что стихия нанесла двойной удар – усугубила и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. В районе бедствия вынуждено приостановлена вакцинация от коронавируса. Сотни тысяч людей, которых пришлось эвакуировать, находятся в тесном контакте. Временные пункты размещения переполнены. Между тем синоптики надеются, что уже к концу дня ураган начнет терять силу.

В Москве Центральный детский магазин закрыт на неопределенный срок. Таков итог нарушения антиковидных правил. В выходные в магазине прошла автограф-сессия актеров фильма "Майор Гром". На нее пришли сотни человек. Образовалась толпа, кроме того, многие были без масок.

Уже после мероприятия организаторы рассказали, что не ожидали такого ажиотажа и решили прекратить автограф-сессию досрочно. Тем не менее Роспотребнадзор начал административное расследование. За нарушения работу магазины приостановили. Эти новости пришли на фоне тревожной статики по заболевшим – в последнее время в Москве растет суточное количество заразившихся коронавирусом.

В связи с этим москвичам напомнили о необходимости носить средства защиты – и маски, и перчатки. Ранее в Сети появилась информация о том, что за отсутствие перчаток штрафовать не будут. Однако в столичном Дептрансе это опровергли и подчеркнули, что контролеры продолжают рейды в наземном транспорте и в метро.