"Москва и мир": жара в столице и ураган в Индии

В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся больше 124 лет. Последний раз 18 мая подобная жара была еще в конце XIX века. Во вторник воздух прогрелся как минимум на одну десятую градуса больше. Столбики термометров в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялись выше +29 градусов.

Из-за аномального для столицы зноя объявленный 17 мая оранжевый уровень погодной опасности продлен до вечера 18 мая. Кроме того, москвичей и туристов предупреждают о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду.

Сбавит обороты жара в среду. По прогнозам синоптиков, будет +25 градусов, а с четверга прогнозируются дожди с дальнейшим понижением температуры. Пока же в столице держится зной, жителям советуют не находиться под прямыми лучами солнца и больше пить. Пассажирам столичного метро и МЦК бесплатно раздают воду.

Не менее 12 человек стали жертвами сильнейшего урагана в Индии. Еще около 120 местных жителей числятся пропавшими без вести. Стихия, зародившаяся в Аравийском море, обрушилась за западное побережье страны. Штормовой ветер с порывами до 46 метров в секунду вырывал с корнем деревья и срывал с домов крыши.

Подобных ураганов в регионе не было больше 20 лет. Дожди затопили улицы городов. Из-за ливней пришлось закрыть несколько аэропортов, в том числе в Мумбаи.

Медики страны заявляют, что стихия нанесла двойной удар – усугубила и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. В районе бедствия вынужденно приостановлена вакцинация от коронавируса. Сотни тысяч людей, которых пришлось эвакуировать, находятся в тесном контакте. Временные пункты размещения переполнены. Между тем синоптики надеются, что уже к концу этого дня ураган начнет терять силу.

Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин. Ее название и разработчик пока не сообщаются. Что касается ситуации с коронавирусом в России, то в Тюменской области зафиксировали два случая заражения "британским" штаммом. По данным регионального Оперштаба, пациенты уже прошли лечение в госпиталях.

В больших городах тем временем растет число заболевших. Цифры увеличиваются в Москве. В Санкт-Петербурге будут разворачивать еще более 400 инфекционных коек из-за того, что пациентов, которым требуется госпитализация, становится больше. Такую статистику инфекционисты связывают с майскими праздниками. По словам специалистов, во время выходных люди встречались, общались, праздновали за одним столом и активно пользовались общественным транспортом.

Медики также прокомментировали темп вакцинации. Он, по словам некоторых врачей, довольно вялый. Таким образом, ждать коллективный иммунитета в обозримом будущем не стоит.