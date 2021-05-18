"Москва и мир": название для круглогодичных ярмарок и ураган в Индии

Москвичи выбрали название для круглогодичных ярмарок. В голосовании, которое проходило с середины апреля в рамках проекта "Активный гражданин", приняли участие более 160 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

Почти половина участников поддержала название "Московские ярмарки". Менее трети отдали голоса за вариант "Московские ряды". Третий по популярности вариант – "Мосрынок". Некоторые участники предложили свои собственные идеи. Среди них "Мосторг" и "Мои продукты".

В рамках "Активного гражданина" финишировало еще одно голосование. Москвичи выбрали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам. Больше всего голосов набрала прогулка по Северному речному вокзалу. На втором месте – экскурсия по мистической Москве. На третьем – музей-усадьба "Кусково". Чтобы побывать в этих местах с экскурсией не нужно даже выходить из дома. Прогулку можно совершить онлайн с помощью YouTube-канала столичного департамента культурного наследия.

Не менее 12 человек стали жертвами сильнейшего урагана в Индии. Еще около 120 местных жителей числятся пропавшими без вести. Стихия, зародившаяся в Аравийском море, обрушилась за западное побережье страны. Штормовой ветер с порывами до 46 метров в секунду вырывал с корнем деревья и срывал с домов крыши.

Подобных ураганов в регионе не было больше 20 лет. Дожди затопили улицы городов. Из-за ливней пришлось закрыть несколько аэропортов, в том числе в Мумбаи.

Медики страны заявляют, что стихия нанесла двойной удар – усугубила и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. В районе бедствия вынуждено приостановлена вакцинация от коронавируса. Сотни тысяч людей, которых пришлось эвакуировать, находятся в тесном контакте. Временные пункты размещения переполнены. Между тем синоптики надеются, что уже к концу этого дня ураган начнет терять силу.

Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин. Ее название и разработчик пока не сообщаются. Что касается ситуации с коронавирусом в России, то в Тюменской области зафиксировали два случая заражения "британским" штаммом. По данным регионального Оперштаба, пациенты уже прошли лечение в госпиталях.

В больших городах растет число заболевших. Цифры увеличиваются в Москве. В Санкт-Петербурге будут разворачивать еще более 400 инфекционных коек из-за того, что пациентов, которым требуется госпитализация, становится больше. Такую статистику инфекционисты связывают с майскими праздниками. По словам специалистов, во время выходных люди встречались, общались, праздновали за одним столом и активно пользовались общественным транспортом.

Медики также прокомментировали темп вакцинации. Он, по словам некоторых врачей, довольно вялый. Таким образом, ждать коллективный иммунитета в обозримом будущем не стоит.