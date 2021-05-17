"Москва и мир": Кадастровый центр в столице и вакцинация в Сан-Марино

Квалификацию врачей в Москве теперь будут оценивать постоянно: после окончания ординатуры, при трудоустройстве и во время самой работы. Такая возможность появилась благодаря новому Кадровому центру столичного департамента здравоохранения. Его открыл Сергей Собянин.

Свои навыки медики 88 специальностей будут демонстрировать на 30 симуляционных станциях. Они рассчитаны на разные ситуации – от обычной диагностики до протезирования клапанов сердца.

Кроме того, в новом Кадровом центре специалисты смогут повышать свою квалификацию. Аккредитацию и другие процедуры оценки будет проводить экспертная комиссия, в которую входят врачи из медучреждений Москвы, а также федеральных клиник и преподаватели вузов.

Сан-Марино запускает вакцинный туризм. В стране, где за неделю не выявлено ни одного случая коронавируса, иностранцы могут сделать прививку от COVID-19. С этого дня все желающие, за исключением итальянцев, могут приехать в республику и сделать две платных дозы "Спутника V".

Своих ближайших соседей страна также готова обслужить. Но прививать граждан Италии будут лишь теми препаратами, которые Рим сочтет безопасными. Пока российская вакцина в Италии не сертифицирована.

В Сан-Марино привились около 75% населения. Изначально республика приобрела больше доз, чем было необходимо. К тому же в Москве заявили, что готовы для реализации проекта по вакцинному туризму поставить дополнительные партии "Спутника V".

Иностранцу, который забронировал номер в отеле минимум на шесть дней, прививка обойдется в 50 евро. В настоящий момент "Спутник V" сертифицирован уже в 65 странах. По количеству полученных одобрений медицинскими регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.

Ученики казанской гимназии, где 11 мая произошла трагедия, вернулись к занятиям. Однако уроки пока будут проводиться в соседней школе. Учебу очно продолжили девятые и одиннадцатые классы. Остальным школьникам предложено дистанционное обучение. Также обсуждался вариант о досрочном окончании учебного года.

В прошлый вторник 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из ружья в своей бывшей гимназии. Погибли 9 человек, семеро учеников и двое преподавателей. Более 20 человек получили ранения. Некоторых из них эвакуировали для лечения в больницы Москвы.

Родственникам погибших, пострадавшим, а также детям, которые находились в классах во время стрельбы, требуется психологическая помощь. Специалисты на протяжении недели принимали более 300 человек ежедневно. И сейчас в 175-й гимназии, а также в соседней школе работают кабинеты, где дети и взрослые могут получить психологическую поддержку.