"Москва и мир": велопатруль в столице и смягчение ограничений на Кипре

В центре Москвы заработал велопатруль. Его сотрудники могут быстро оказать помощь пешеходам и велосипедистам. Например, оформить ДТП, заполнив европротокол, оказать доврачебную помощь, зафиксировать неисправные светофоры и неправильно припаркованные автомобили. При необходимости велоинспекторы могут даже помочь отремонтировать сломанный в дороге байк.

Велопатруль впервые выехал в город в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. Проект оказался удачным, и его было решено внедрить на постоянной основе.

Кипр начал смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса. Уличные веранды кафе и другие общественные пространства под открытым небом теперь принимают всех желающих. Кроме того, на острове сократился комендантский час – теперь на улицу нельзя выйти лишь после полуночи. Но и эта мера скоро будет упразднена, так как 10 июня на Кипре открываются ночные клубы.

Медленно выходит из карантина Италия. Во-первых, в стране отменили обязательный пятидневный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля. Теперь гостям достаточно показать на границе тест на коронавирус. Гражданам некоторых других стран, среди которых Канада, Япония, Арабские Эмираты и США, тест придется сделать по прилету.

Не теряют надежды возобновить туристический сезон и в Турции. В понедельник,17 мая, страна начала выходить из полного локдауна. Пока сохраняется комендантский час с 21:00 до 05:00 по будням, и круглосуточный – по выходным. По-прежнему не разрешается пользоваться городским общественным транспортом людям старше 65 и младше 18 лет. Рестораны и кафе продолжают работать только на доставку. При этом следовать всем этим правилам обязаны лишь местные жители. На туристов ограничения не распространяются.

Квалификацию врачей в Москве теперь будут оценивать постоянно: после окончания ординатуры, при трудоустройстве и во время самой работы. Такая возможность появилась благодаря новому Кадровому центру столичного департамента здравоохранения. Его открыл Сергей Собянин.

Свои навыки медики 88 специальностей будут демонстрировать на 30 симуляционных станциях. Они рассчитаны на разные ситуации – от обычной диагностики до протезирования клапанов сердца.

Кроме того, в новом Кадровом центре специалисты смогут повышать свою квалификацию. Аккредитацию и другие процедуры оценки будет проводить экспертная комиссия, в которую входят врачи из медучреждений Москвы, а также федеральных клиник и преподаватели вузов.