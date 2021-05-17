"Москва и мир": погода в столице и смягчение ограничений на Кипре

В столице установилась летняя жара. Зной пришел из Азии, из Каракумских пустынь. Ощутить аномальную для мая температуру москвичи и туристы могут уже в понедельник, а во вторник ожидается +30 градусов. По словам синоптиков, может быть побит рекорд 124-летней давности. Причем тепло будет и по ночам.

Специалисты говорят, что особенно сильно жара будет ощущаться в среду. А четверг даст передышку – в столице обещают переменную облачность и довольно сильные дожди. Вполне комфортной температура станет к выходным: в субботу и воскресенье прогнозируют до 23 градусов тепла, осадки ожидаются, но не существенные.

Пока в городе аномальный зной, москвичи могут охладиться у воды – в шести парках столицы начали работать лодочные станции, где можно арендовать весельные лодки и катамараны. Такая услуга есть в усадьбах "Воронцово", "Царицыно" и "Кусково", Лианозовском и Измайловском парках и в парке "Кузьминки". До конца мая лодочная станция также откроется в Парке Горького.

Кипр начал смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса. Уличные веранды кафе и другие общественные пространства под открытым небом теперь принимают всех желающих. Кроме того, на острове сократился комендантский час – теперь на улицу нельзя выйти лишь после полуночи. Но и эта мера скоро будет упразднена, так как 10 июня на Кипре открываются ночные клубы.

Медленно выходит из карантина Италия. Во-первых, в стране отменили обязательный пятидневный карантин для приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена, а также Великобритании и Израиля. Теперь гостям достаточно показать на границе тест на коронавирус. Гражданам некоторых других стран, среди которых Канада, Япония, Арабские Эмираты и США, тест придется сделать по прилету.

Не теряют надежды возобновить туристический сезон и в Турции. В понедельник,17 мая, страна начала выходить из полного локдауна. Пока сохраняется комендантский час с 21:00 до 05:00 по будням, и круглосуточный – по выходным. По-прежнему не разрешается пользоваться городским общественным транспортом людям старше 65 и младше 18 лет. Рестораны и кафе продолжают работать только на доставку. При этом следовать всем этим правилам обязаны лишь местные жители. На туристов ограничения не распространяются.

В правительстве разрабатывают новые требования к безопасности школ. Они должны будут соблюдаться по всей стране. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, принимать меры нужно для того, чтобы не повторилась казанская трагедия.

Также Михаил Мишустин заявил, что власти должны быть готовы оперативно оказать поддержку семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской гимназии. Премьер попросил взять этот вопрос под особый контроль.

Усиливать меры безопасности будут не только в школах, кабмин уже утвердил требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха.