"Москва и мир": жара в столице и вакцинация в Сан-Марино

В столице летняя жара. Зной пришел из Азии, из Каракумских пустынь. Ощутить аномальную для мая температуру москвичи и туристы могут уже в понедельник. А во вторник ожидается +30 градусов. По словам синоптиков, может быть побит рекорд 124-летней давности. Причем тепло будет и по ночам.

Специалисты говорят, что особенно сильно жара будет ощущаться в среду. А четверг даст передышку – в столице обещают переменную облачность и довольно сильные дожди. Вполне комфортной температура станет к выходным: в субботу и воскресенье прогнозируют до 23 градусов тепла, осадки ожидаются, но не существенные.

Пока в городе аномальный зной, москвичи могут охладиться у воды – в шести парках столицы начали работать лодочные станции, где можно арендовать весельные лодки и катамараны. Такая услуга есть в усадьбах "Воронцово", "Царицыно" и "Кусково", Лианозовском и Измайловском парках и в парке "Кузьминки". До конца мая лодочная станция также откроется в Парке Горького.

Ученики казанской гимназии, где 11 мая произошла трагедия, вернулись к занятиям. Однако уроки пока будут проводиться в соседней школе. Учебу очно продолжили девятые и одиннадцатые классы. Остальным школьникам предложено дистанционное обучение. Также обсуждался вариант о досрочном окончании учебного года.

В прошлый вторник 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из ружья в своей бывшей гимназии. Погибли 9 человек, семеро учеников и двое преподавателей. Более 20 человек получили ранения. Некоторых из них эвакуировали для лечения в больницы Москвы.

Родственникам погибших, пострадавшим, а также детям, которые находились в классах во время стрельбы, требуется психологическая помощь. Специалисты на протяжении недели принимали более 300 человек ежедневно. И сейчас в 175-й гимназии, а также в соседней школе работают кабинеты, где дети и взрослые могут получить психологическую поддержку.

Сан-Марино запускает вакцинный туризм. В стране, где за неделю не выявлено ни одного случая коронавируса, иностранцы могут сделать прививку от COVID-19. С этого дня все желающие, за исключением итальянцев, могут приехать в республику и сделать две платных дозы "Спутника V".

Своих ближайших соседей страна также готова обслужить. Но прививать граждан Италии будут лишь теми препаратами, которые Рим сочтет безопасными. Пока российская вакцина в Италии не сертифицирована.

В Сан-Марино привились около 75% населения. Изначально республика приобрела больше доз, чем было необходимо. К тому же в Москве заявили, что готовы для реализации проекта по вакцинному туризму поставить дополнительные партии "Спутника V".

Иностранцу, который забронировал номер в отеле минимум на шесть дней, прививка обойдется в 50 евро. В настоящий момент "Спутник V" сертифицирован уже в 65 странах. По количеству полученных одобрений медицинскими регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.