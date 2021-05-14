"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 и отмена ограничений для туристов в Греции

1 миллион 300 тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр также оценил ситуацию с заболеваемостью в столице. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столице заболеваемость коронавирусом возросла на 37%. Положительные тесты сдали 3 818 человек. Это максимум с 17 января.
Сделать прививку в городе можно в одном из 100 прививочных пунктов на базе поликлиник. Помимо этого, в торговых центрах работают выездные бригады медиков. Пройти вакцинацию у них можно без предварительной записи.
Кешбэк на детский отдых в этом году могут получить около 400 тысяч человек. Такие, пока еще примерные, цифры назвали в Госдуме. Там также отметили, что все необходимые нормативные акты для того, чтобы родители могли возвращать часть суммы, потраченной на путевку для ребенка, проходят финальное согласование.
Также следят за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В четверг Ростуризм представил проект детского туристического кешбэка. Ведомство предложило возвращать часть средств на поездки в летние лагеря в период до 15 сентября. Возмещать планируют 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
На детский кешбэк уже решено направить 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что прошлом году не все дети смогли отдохнуть в летних лагерях, поэтому этим летом им нужно "наверстать упущенное".
Греция начинает туристический сезон. С 14 мая Афины отменяют ограничения на въезд для иностранцев. При этом есть условия: при посадке в самолет туристам нужно предъявить сертификат о прививке, в том числе, "Спутником V".
Документ должен быть в цифровом формате и на английском языке. Подойдет также отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или справка о наличии антител к коронавирусу. Кстати, справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет.
Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную специальную электронную форму. Указав место пребывания в Греции, вы получите QR-код, который необходимо предъявить на границе вместе с отельным ваучером.
Греческое правительство, также решило предпринять еще несколько мер безопасности, среди которых – проведение выборочных экспресс-тестов, обустройство обсерваторов в 35 гостиницах и усиление контроля за соблюдение санитарных мер.
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