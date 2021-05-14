"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 в столице и палестино-израильский конфликт

1 миллион 300 тысяч москвичей уже сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр также оценил ситуацию с заболеваемостью в столице. По данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в столице заболеваемость коронавирусом возросла на 37%. Положительные тесты сдали 3 818 человек. Это максимум с 17 января.

Сделать прививку в городе можно в одном из 100 прививочных пунктов на базе поликлиник. Помимо этого, в торговых центрах работают выездные бригады медиков. Пройти вакцинацию у них можно без предварительной записи.

Россия предложила вакцину от коронавируса всем партнерам по линии ООН и других объединений. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с генсеком организации Антониу Гутерришем. Она прошла в Доме правительства в Москве.

Антониу Гутерриш поблагодарил Михаила Мишустина за усилия России в борьбе с коронавирусом. Также он заявил о ключевой роли "Спутника V" в решении мировой проблемы вакцинации. Что касается нашей страны, то, по словам Татьяны Голиковой, первым компонентом вакцины привиты более 14 миллионов человек, и почти 10 миллионов уже получили обе дозы препарата.

Израиль минувшей ночью вновь нанес очередную серию ударов по сектору Газа. 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это была крупнейшая военная операция с начала конфликта. Но войска, как ранее утверждали некоторые СМИ, на палестинскую территорию не заходили. В руководство страны отметили, что приказ быть готовыми к вторжению остается в силу.

Ситуация на границе Израиля и палестинского государства резко обострилась в понедельник. За это время из сектора Газа по Израилю было выпущено около 1 800 ракет, из них 430 упали в анклаве. Погибло 8 израильтян. Минздрав сектора Газа сообщил о 115 убитых, среди которых 27 детей. Еще 600 человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".