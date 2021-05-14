"Москва и мир": открытие участка метро и отмена ограничений для туристов в Греции

На Люблинско-Дмитровской линии метро возобновилось движение. Речь идет об участке между станциями "Дубровка" и "Волжская". С 1 мая он был закрыт из-за строительства Большой кольцевой линии.
Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая. Но, как сообщил Сергей Собянин, строители сумели быстрее закончить проходку двухпутного тоннеля БКЛ. В пятницу были сняты и основные ограничения для автомобилистов. Оставшиеся схемы движения восстановят к 16 мая.
Во время закрытия на станциях салатовой ветки обновили инфраструктуру, сделали косметический ремонт и отремонтировали пути. Кроме того, там отмыли облицовку вестибюлей. В Дептрансе для пассажиров разработали альтернативные маршруты. Горожан просили пользоваться Замоскворецкой линией , МЦК или МЦД. Кроме того, на время закрытия участка пассажиров перевозили компенсационные автобусы.
Московские врачи рассказали о состоянии детей, которых перевезли в столицу на лечение после стрельбы в казанской гимназии. Все пострадавшие с огнестрельными ранениями. Одному ребенку в четверг столичные хирурги провели уникальную операцию – удаление инородных тел в области шеи и позвоночника.
Детей и взрослых, которых эвакуировали в столицу, разместили в шести больницах. Еще 15 пострадавших при стрельбе остаются в медучреждениях Казани. Как заявили медики, их жизням ничего не угрожает.
Тем временем, жители города продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле гимназии. Кроме того, некоторые приезжают в Казань специально, чтобы почтить память 9 жертв трагедии. Говорят, что в цветочных магазинах столицы Татарстана даже закончились гвоздики. Также люди оставляют у стен гимназии игрушки, свечи и записки.
Греция начинает туристический сезон. С 14 мая Афины отменяют ограничения на въезд для иностранцев. При этом есть условия: при посадке в самолет туристам нужно предъявить сертификат о прививке, в том числе, "Спутником V".
Документ должен быть в цифровом формате и на английском языке. Подойдет также отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, или справка о наличии антител к коронавирусу. Кстати, справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет.
Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную специальную электронную форму. Указав место пребывания в Греции, вы получите QR-код, который необходимо предъявить на границе вместе с отельным ваучером.
Греческое правительство, также решило предпринять еще несколько мер безопасности, среди которых – проведение выборочных экспресс-тестов, обустройство обсерваторов в 35 гостиницах и усиление контроля за соблюдение санитарных мер.
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