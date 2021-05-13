"Москва и мир": досрочное открытие метро и масштабная вакцинация

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена откроют досрочно. Речь идет об отрезке между станциями "Дубровка" и "Волжская". О том, что уже 14 мая пассажиры смогут проехать по привычному маршруту в своем Twitter-аккаунте написал Сергей Собянин.

На закрытых станциях обновили инфраструктуру, сделали косметический ремонт, отремонтировали пути. Кроме того, там отмыли облицовку вестибюлей.

Ранее возобновить движение на перекрытом участке планировалось 23 мая. В Дептрансе отметили, что несмотря на высокие темпы работы, строители соблюдали все технологии и меры безопасности. В районе закрытых станций почти 1 тысяча человек помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус.

Основные ограничения на дорогах в районе закрытых станций также снимут 14 мая, а к 16 мая будут восстановлены оставшиеся схемы движения.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" был временно закрыт для движения поездов из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии.

Представить к государственным наградам учителей и сотрудников казанской гимназии, спасавших детей во время стрельбы – такое поручение дал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент назвал массовое убийство в Казани "страшной бедой" и "варварским преступлением". Он также принес соболезнования семьям погибших и заверил, что они, а также родные пострадавших, получат всю необходимую поддержку.

Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в России, причем решения тут должны быть жесткими. Так, необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок.

"Спутник" едет в Эквадор. О намерении закупить российскую вакцину от коронавируса заявило правительство южноамериканской республики. Еще в конце апреля руководство страны направило письмо Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением препаратов. Таким образом, "Спутник V" станет четвертой вакциной, которую используют в Эквадоре в нынешней прививочной кампании. Пока местные жители могут сделать укол AstraZeneca, Pfizer и Sinovac.

Российский препарат против коронавируса одобрен уже в 64 странах. В настоящий момент идут переговоры о возможности выпуска "Спутника V" на территории Азербайджана. Первая партия вакцины уже поступила в Баку.

Между тем, прививку от ковида сделал глава Всемирной организации здравоохранения. При этом, каким именно препаратом, не уточняется.

Всего в мире к настоящему моменту подтверждено более 160 миллионов случаев заражения коронавирусом. Лидером антирейтинга по распространению коронавируса остаются Соединенные Штаты. Далее следуют Индия и Бразилия. Число введенных вакцин по всему миру приближается к 1,4 миллиарда.