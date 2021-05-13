"Москва и мир": досрочное открытие метро и палестино-израильский конфликт

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена откроют досрочно. Речь идет об отрезке между станциями "Дубровка" и "Волжская". О том, что уже 14 мая пассажиры смогут проехать по привычному маршруту в своем Twitter-аккаунте написал Сергей Собянин.

На закрытых станциях обновили инфраструктуру, сделали косметический ремонт, отремонтировали пути. Кроме того, там отмыли облицовку вестибюлей.

Ранее возобновить движение на перекрытом участке планировалось 23 мая. В Дептрансе отметили, что несмотря на высокие темпы работы, строители соблюдали все технологии и меры безопасности. В районе закрытых станций почти 1 тысяча человек помогали пассажирам сориентироваться и выбрать нужный автобус.

Основные ограничения на дорогах в районе закрытых станций также снимут 14 мая, а к 16 мая будут восстановлены оставшиеся схемы движения.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" был временно закрыт для движения поездов из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии.

Представить к государственным наградам учителей и сотрудников казанской гимназии, спасавших детей во время стрельбы – такое поручение дал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент назвал массовое убийство в Казани "страшной бедой" и "варварским преступлением". Он также принес соболезнования семьям погибших и заверил, что они, а также родные пострадавших, получат всю необходимую поддержку.

Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом оружия в России, причем решения тут должны быть жесткими. Так, необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия, усилить контроль за его оборотом и исключить возможность покупки медицинских справок.

Минувшей ночью Израиль и ХАМАС вновь вели перекрестный огонь. В еврейском государстве сообщили о поражении 600 целей в секторе Газа. Руководство страны уверяет, что эти объекты использовались боевиками для военных целей. За последние три дня из сектора Газа по Израилю выпустили более полутора тысяч ракет, часть из них не долетели до целей, некоторые смогли перехватили средства ПВО.

По некоторым данным, в Газе убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Со стороны Израиля семеро погибших. Команды о проведении наземной операции пока не было, но военные приготовления Иерусалим ведет.

Тем временем в израильских городах со смешанным населением проходят массовые столкновения между евреями и арабами. По данным полиции, задержаны более 400 человек. Совбез ООН накануне провел экстренное заседание, на котором обсуждалось обострение конфликта в секторе Газа, но заявления по его итогам принято не было.