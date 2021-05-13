"Москва и мир": завершение отопительного сезона и масштабная вакцинация

В столице завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. На летний режим перевели системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий. Среди них около 34 тысяч жилых домов.

Теперь в городе началась подготовка уже к следующему сезону. В нее входят гидравлические испытания, которые позволяют найти возможные ненадежные участки тепловых сетей. Для того, чтобы провести работы, в столице временно прекращается горячее водоснабжение.

Отключения уже начались. Без воды москвичи будут оставаться не более 10 дней. График для каждого дома есть на mos.ru и на сайте МОЭК. Всю профилактику планируют завершить до 1 сентября.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что до осени проверят все системы генерации и подачи тепла, в том числе 13 ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции и более 16 тысяч километров тепловых магистралей.

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, переведенные на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана Лилия Галимова. Там отметили, что теперь здоровье пациентов в руках столичных медиков.

Лечением раненых продолжают заниматься и казанские врачи – в детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

В Москву перевезут и виновника трагедии. По данным СМИ, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. Процедура установит, был ли стрелок во время совершения преступления в адекватном состоянии и осознавал ли, что делает.

В среду 19-летнему Ильназу Галявиеву, который убил 9 человек и ранил больше 20, была назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца. Сам он заявил, что не возражает против такого решения. Также Галявиев признал свою вину по всем пунктам обвинения.

"Спутник" едет в Эквадор. О намерении закупить российскую вакцину от коронавируса заявило правительство южноамериканской республики. Еще в конце апреля руководство страны направило письмо Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением препаратов. Таким образом, "Спутник V" станет четвертой вакциной, которую используют в Эквадоре в нынешней прививочной кампании. Пока местные жители могут сделать укол AstraZeneca, Pfizer и Sinovac.

Российский препарат против коронавируса одобрен уже в 64 странах. В настоящий момент идут переговоры о возможности выпуска "Спутника V" на территории Азербайджана. Первая партия вакцины уже поступила в Баку.

Между тем, прививку от коронавируса сделал глава Всемирной организации здравоохранения. При этом, каким именно препаратом, не уточняется.

Всего в мире к настоящему моменту подтверждено более 160 миллионов случаев заражения коронавирусом. Лидером антирейтинга по распространению коронавируса остаются Соединенные Штаты. Далее следуют Индия и Бразилия. Число введенных вакцин по всему миру приближается к 1,4 миллиарда.