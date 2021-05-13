"Москва и мир": погода в столице и палестино-израильский конфликт

Сильный ветер, который накануне бушевал в Москве, привел к падению более 60 деревьев и повредил 27 автомобилей. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там также отметили, что коммунальщики уже вывезли поваленные деревья, а упавшие конструкции демонтировали.

В четверг, 13 мая, в городе солнечно и тепло, днем столбики термометров могут подняться до +21 градуса. Однако синоптики предупреждают, что вечером в Москве возможна гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Поэтому и водителям, и пешеходам нужно быть осторожнее.

Специалисты также рассказали, что уже на следующей неделе воздух в столице может прогреться до +30 градусов. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, аномальное для мая тепло принесет зной из Каракумских пустынь. Температурный фон будет выше нормы на 7–12 градусов.

Минувшей ночью Израиль и ХАМАС вновь вели перекрестный огонь. В еврейском государстве сообщили о поражении 600 целей в секторе Газа. Руководство страны уверяет, что эти объекты использовались боевиками для военных целей. За последние три дня из сектора Газа по Израилю выпустили более полутора тысяч ракет, часть из них не долетели до целей, некоторые смогли перехватили средства ПВО.

По некоторым данным, в Газе убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Со стороны Израиля семеро погибших. Команды о проведении наземной операции пока не было, но военные приготовления Иерусалим ведет.

Тем временем в израильских городах со смешанным населением проходят массовые столкновения между евреями и арабами. По данным полиции, задержаны более 400 человек. Совбез ООН накануне провел экстренное заседание, на котором обсуждалось обострение конфликта в секторе Газа, но заявления по его итогам принято не было.

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, переведенные на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана Лилия Галимова. Там отметили, что теперь здоровье пациентов в руках столичных медиков. Лечением раненых продолжают заниматься и казанские врачи – в детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей, их состояние стабильное.

В Москву перевезут и виновника трагедии. По данным СМИ, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского. Процедура установит, был ли стрелок во время совершения преступления в адекватном состоянии и осознавал ли, что делает.

В среду, 12 мая, 19-летнему Ильназу Галявиеву, который убил 9 человек и ранил больше 20, была назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца. Сам он заявил, что не возражает против такого решения. Также Галявиев признал свою вину по всем пунктам обвинения.