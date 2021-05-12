"Москва и мир": визовый центр Испании и ситуация с коронавирусом в Индии

Получить шенген с 12 мая можно в визовом центре Испании в Москве. На въездной документ могут претендовать те, у кого уже была виза со сроком действия не менее года. Приоритет у родственников граждан ЕС, собственников недвижимости, а также у тех, кто имел право въезда в любую страну ЕС в течение 2, 3 и 5 лет. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня.

В испанском генконсульстве предупредили, что получение визы не дает права въезда в другие страны шенгенской зоны до официального разрешения и снятия ограничительных мер.

Между тем Ассоциация туроператоров России не исключает, что в следующем месяце для российских туристов откроется еще ряд направлений. Обсуждается возобновление авиасообщения с 20 странами, в их числе Кипр, Португалия, Израиль, Марокко и Доминикана. Что касается большинство европейских курортов, то для массового туризма они откроются не раньше конца лета – начала осени.

Коронавирус продолжает наступление на Индию. Там побит очередной рекорд. Более 4,2 тысячи человек стали жертвами болезни за минувшие сутки. Всего в стране коронавирус унес свыше 250 тысяч жизней. Сложная эпидемиологическая ситуация в Индии сохраняется на протяжении месяца.

Диагноз COVID-19 поставлен 23 миллионам жителей. В больницах не хватает лекарств и медицинской техники. Вакцинировались от коронавируса более 175 миллионов человек. Цифра большая, но это менее 13% населения.

В Европе, напротив, ситуация постепенно стабилизируется. В Сан-Марино даже планируют принимать туристов, желающих вакцинироваться. Им предложат "Спутник V". Власти республики закупили больше препарата, чем необходимо, и поэтому было решено организовать медицинский туризм.

Программа стартует 17 мая. Для того чтобы получить оба компонента прививки, путешественникам надо будет посетить Сан-Марино дважды. В республике вакцинация стартовала в конце февраля. За это время к прививочной кампании подключились 74% населения страны.

Пятерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей привезут в Москву в сопровождении родителей. Помощь в столичном стационаре также будут оказывать троим взрослым. Об этом по итогам консилиума заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам медиков, всех детей, которые поступили в отделении реанимации, прооперировали. Состояние пятерых школьников оценивается как тяжелое, еще одного ребенка – как крайне тяжелое. Жертвами стрельбы в 175-й гимназии стали девять человек: семеро школьников и двое учителей.

В среду, 12 мая, прошли похороны. Виновник трагедии сейчас находится неадекватном состоянии, что мешает работе специалистов. Об этом заявили в Следственном комитете. Там также сообщили, что 19-летний Ильназ Галявиев имеет заболевание головного мозга. По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. И в прошлом году ему был поставлен диагноз.