"Москва и мир": скидка на проезд в электричках и ситуация с коронавирусом в Индии

Проезд на электричках Казанского направления стал дешевле. Скидка на билет действует в поездах, следующих в центр города. Таким образом, с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала теперь можно добраться за те же деньги, что и до Выхино. С этих же станций есть пересадка на метро. Скидка работает для нескольких категорий билетов: разовый в Москву, туда-обратно, абонемент на 10 дней и на количество поездок, а также на билет выходного дня.

Раньше проезд в центр стоил дороже, чем до Выхино. Поэтому многие пассажиры из Подмосковья выходили около самой загруженной станции метро. Пилотный проект пока продлится до 2 июля. До этого же дня продолжит действовать и акция "Время ранних". С ноября пассажиры Таганско-Краснопресненской линии получают скидку в размере 50 процентов, если входят в метро до или после часа пик.

Коронавирус продолжает наступление на Индию. Там побит очередной рекорд. Более 4,2 тысячи человек стали жертвами болезни за минувшие сутки. Всего в стране коронавирус унес свыше 250 тысяч жизней. Сложная эпидемиологическая ситуация в Индии сохраняется на протяжении месяца.

Диагноз COVID-19 поставлен 23 миллионам жителей. В больницах не хватает лекарств и медицинской техники. Вакцинировались от коронавируса более 175 миллионов человек. Цифра большая, но это менее 13% населения.

В Европе, напротив, ситуация постепенно стабилизируется. В Сан-Марино планируют принимать туристов, желающих вакцинироваться. Им предложат "Спутник V". Власти республики закупили больше препарата, чем необходимо, поэтому было решено организовать медицинский туризм.

Программа стартует 17 мая. Для того чтобы получить оба компонента прививки, путешественникам надо будет посетить Сан-Марино дважды. В республике вакцинация стартовала в конце февраля. За это время к прививочной кампании подключились 74% населения страны.

Пятерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей привезут в Москву в сопровождении родителей. Помощь в столичном стационаре также будут оказывать троим взрослым. Об этом по итогам консилиума заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам медиков, всех детей, которые поступили в отделении реанимации, прооперировали. Состояние пятерых школьников оценивается как тяжелое, еще одного ребенка – как крайне тяжелое. Жертвами стрельбы в 175-й гимназии стали девять человек: семеро школьников и двое учителей.

В среду, 12 мая, прошли похороны. Виновник трагедии сейчас находится неадекватном состоянии, что мешает работе специалистов. Об этом заявили в Следственном комитете. Там также сообщили, что 19-летний Ильназ Галявиев имеет заболевание головного мозга. По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. И в прошлом году ему был поставлен диагноз.