"Москва и мир": визовый центр Испании и обстрелы в Израиле

Получить долгожданный шенген с 12 мая можно в визовом центре Испании в Москве. На въездной документ могут претендовать те, у кого уже была виза со сроком действия не менее года. Приоритет у родственников граждан ЕС, собственников недвижимости, а также у тех, кто имел право въезда в любую страну ЕС в течение 2, 3 и 5 лет. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня.

В испанском генконсульстве предупредили, что получение визы не дает права въезда в другие страны шенгенской зоны до официального разрешения и снятия ограничительных мер.

Между тем Ассоциация туроператоров России не исключает, что в следующем месяце для российских туристов откроется еще ряд направлений. Обсуждается возобновление авиасообщения с 20 странами, в их числе Кипр, Португалия, Израиль, Марокко и Доминикана. Что касается большинство европейских курортов, то для массового туризма они откроются не раньше конца лета – начала осени.

Пять мирных жителей погибли в результате обстрела израильских городов палестинскими группировками. Одна из ракет попала в пассажирский автобус, пострадали семь человек. Всего за два дня по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа. Военное руководство страны утверждает, что они относились к инфраструктуре исламского движения ХАМАС.

При этом палестинские СМИ обвинили Иерусалим в том, что его самолеты атаковали правительственные учреждения. По данным Минздрава страны, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей, более 200 палестинцев ранены.

Ситуация в регионе обострилась в понедельник, 10 мая. ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям. В списке требований – очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных ранее в ходе беспорядков. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками.

Почти четыре миллиарда рублей уже вернули россиянам в рамках программы туристического кешбэка. По ее условиям можно получить обратно до 20 процентов от стоимости путевок по России. Такая возможность будет доступна и дальше – как минимум до конца года, заявил Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин также рассказал, что утвержден национальный проект по развитию внутреннего туризма. Его задача организовать туристическую сферу в стране так, чтобы отдыхать можно было с комфортом и по доступным ценам. Это также должно помочь регионам создавать новые рабочие места и сохранять памятники истории и культуры, санатории и курортные зоны.