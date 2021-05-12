"Москва и мир": скидка на проезд в электричках и обстрелы в Израиле

Проезд на электричках Казанского направления стал дешевле. Скидка на билет действует в поездах, следующих в центр города. Таким образом, с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала теперь можно добраться за те же деньги, что и до Выхино. С этих же станций есть пересадка на метро. Скидка работает для нескольких категорий билетов: разовый в Москву, туда-обратно, абонемент на 10 дней и на количество поездок, а также на билет выходного дня.

Раньше проезд в центр стоил дороже, чем до Выхино. Поэтому многие пассажиры из Подмосковья выходили около самой загруженной станции метро. Пилотный проект пока продлится до 2 июля. До этого же дня продолжит действовать и акция "Время ранних". С ноября пассажиры Таганско-Краснопресненской линии получают скидку в размере 50 процентов, если входят в метро до или после часа пик.

Пять мирных жителей погибли в результате обстрела израильских городов палестинскими группировками. Одна из ракет попала в пассажирский автобус, пострадали семь человек. Всего за два дня по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по более чем 500 объектам в секторе Газа. Военное руководство страны утверждает, что они относились к инфраструктуре исламского движения ХАМАС.

При этом палестинские СМИ обвинили Иерусалим в том, что его самолеты атаковали правительственные учреждения. По данным Минздрава страны, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей, более 200 палестинцев ранены.

Ситуация в регионе обострилась в понедельник, 10 мая. ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям. В списке требований – очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных ранее в ходе беспорядков. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками.

В Казани прощаются со школьниками и учителями, погибшими во время стрельбы. К гимназии № 175, где произошла трагедия, продолжают нести цветы и игрушки. 12 мая объявлен днем траура во всем Татарстане, на зданиях приспущены государственные флаги.

Тем временем количество пострадавших выросло до 23, из них 20 детей и трое взрослых. Шестеро школьников находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом. Для лечения пострадавших в Казань прибыли специалисты из федеральных клиник. Также стало известно, что некоторых раненых планируют отправлять на лечение в Москву.

Что касается виновника трагедии, который устроил стрельбу в своей же бывшей школе, его ночью перевезли в СИЗО. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что семья Ильназа Галявиева с финансовой точки зрения считается благополучной. Однако на уровне личных отношений контакта там не было. Предположительно, из-за затяжного конфликта сын съехал от родителей и жил отдельно.