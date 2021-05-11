"Москва и мир": открытие павильона "Здоровая Москва" и вакцинация в Словакии

Павильон "Здоровая Москва" открылся в Измайловском парке. Там горожане смогут комплексно проверить основные показатели здоровья, причем без записи и совершенно бесплатно. На прохождение 10 исследований уйдет примерно час, сообщил Сергей Собянин, который побывал на открытии павильона.

Такие павильоны будут работать в 46 парках. Их рабочий график – с 08:00 до 20:00, без перерыва и выходных. Чтобы попасть на прием к врачу, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личностью или его копию. Данные исследований и результаты анализов появятся в электронной медицинской карте пациента. Если медики найдут отклонения в показателях, с человеком свяжутся сотрудники центра телемедицины. Помимо обследований, в центре можно сделать прививку от коронавируса.

Вакцинация "Спутником V" начнется в ближайшие дни в Словакии. Там сообщили, что кампания стартует после отличных результатов тестирований в лаборатории. Однако перед этим были три месяца скандалов.

В Словакии даже разогрелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера закупить два миллиона доз российского препарата. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого российская сторона обвинила словацких экспертов в саботаже попросила вернуть партию. В итоге российский препарат успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала его надежность.

Тем временем другому государству – Сан-Марино – благодаря "Спутнику V" первому в Европе удалось победить коронавирус. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что успех кампании стал заметен уже спустя два месяца, так как среднее количество выявляемых случаев в Сан-Марино снизилось в 250 раз с пика в начале апреля.

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Такое распоряжение президент сделал после трагедии в Казани, которая произошла 11 мая. В самом же Татарстане сейчас объявлены дополнительные проверки среди владельцев оружия. Также инспекции пройдут во всех учебных заведениях региона.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из ружья в школе № 175. В здании в этот момент находились более 700 детей и около 70 взрослых. Школьники пытались выбраться из классов, в том числе прыгали из окон.

По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек. Уже известно, что их семьи получат по миллиону рублей. Более 20 человек пострадали, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. В числе раненых – охранник и еще один сотрудник школы, которые успели нажать на тревожную кнопку.

Самого стрелка удалось задержать. Ильназ Галявиев выпустился из 175-й школы четыре года назад. По словам одноклассников, а также одногруппников по колледжу, он всегда был спокойным и неконфликтным.