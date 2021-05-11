"Москва и мир": отключение горячей воды в столице и вакцинация в Словакии

В Москве началось плановое отключение горячей воды. Это нужно для того, чтобы подготовить централизованную систему города к будущему сезону. Специалисты проводят профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.

Максимальный срок, в течение которого в доме не будет горячей воды – 10 дней. Узнать график отключения можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" и на moek.ru.

Также в столице с 10 мая начали отключать отопление. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что работы сначала проводят на административных и промышленных объектах, а потом – в жилых домах, поликлиниках, школах и детских садах. Отопительный период заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше 8 градусов. И такая погода уже пришла в город, что подтвердили и синоптики. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр Европейской России, в частности в столицу, на этой неделе придет аномальное тепло.

Вакцинация "Спутником V" начнется в ближайшие дни в Словакии. Там сообщили, что кампания стартует после отличных результатов тестирований в лаборатории. Однако перед этим были три месяца скандалов.

В Словакии даже разогрелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера закупить два миллиона доз российского препарата. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого российская сторона обвинила словацких экспертов в саботаже попросила вернуть партию. В итоге российский препарат успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала его надежность.

Тем временем другому государству – Сан-Марино – благодаря "Спутнику V" первому в Европе удалось победить коронавирус. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что успех кампании стал заметен уже спустя два месяца, так как среднее количество выявляемых случаев в Сан-Марино снизилось в 250 раз с пика в начале апреля.

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Такое распоряжение президент сделал после трагедии в Казани, которая произошла 11 мая. В самом же Татарстане сейчас объявлены дополнительные проверки среди владельцев оружия. Также инспекции пройдут во всех учебных заведениях региона.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из ружья в школе № 175. В здании в этот момент находились более 700 детей и около 70 взрослых. Школьники пытались выбраться из классов, в том числе прыгали из окон.

По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек. Уже известно, что их семьи получат по миллиону рублей. Более 20 человек пострадали, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. В числе раненых – охранник и еще один сотрудник школы, которые успели нажать на тревожную кнопку.

Самого стрелка удалось задержать. Ильназ Галявиев выпустился из 175-й школы четыре года назад. По словам одноклассников, а также одногруппников по колледжу, он всегда был спокойным и неконфликтным.