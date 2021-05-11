"Москва и мир": изменения в работе столичного метро и уровень заболеваемости коронавирусом

На двух линиях московского метро временно изменилось движение поездов. Это вынужденная мера будет действовать 10 дней – до момента открытия участка Люблинско-Дмитровской линии. Отрезок от станции "Дубровка" до "Волжской" закрыли еще в начале месяца из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии.

Теперь по рабочим дням до 10:00 поезда на Некрасовской линии, следующие в центр, будут проезжать станцию "Косино" без остановки. Пассажиры могут пересесть на поезд в обратную сторону на "Улица Дмитриевского". Одновременно будут увеличены интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии – от "Котельников" до "Выхино". На этом участке пассажиры смогут сесть только в каждый второй поезд.

В Дептрансе уверены, что такие корректировки помогут избежать критической нагрузки на транспорт. Ведомство просит горожан выбирать альтернативные маршруты, пользоваться Замоскворецкой линией, МЦК или МЦД. На время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии пассажиров перевозят и компенсационные автобусы. Они ходят от станций "Волжская" и "Печатники" с 05:15 до 02:00.

Неприемлемо высокий уровень заболеваемости – так во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовали ситуацию с COVID-19. За минувшую неделю в мире заразились почти пять с половиной миллиона человек, 90 тысяч умерли. Специалисты уточнили, что на глобальном уровне пандемия вышла на плато, то есть количество новых случаев инфицирования остается одинаковым в течение продолжительного периода. Однако цифры при этом очень высокие.

Снижение заболеваемости и смертности зафиксировано в Европе и в странах Северной и Южной Америки, то есть в регионах, которые пандемия ранее затронула особенно сильно.

Общую статистику на прежнем уровне удерживает Юго-Восточная Азия, особенно Индии. Там зафиксировали стремительный рост числа заразившихся и умерших. В ВОЗ отмечают, что Распространению инфекции в мире способствует не только ослабление санитарных мер, но и неравный доступ к вакцине.

Между тем в США решено вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Их будут прививать препаратом компании Pfizer. Власти считают, что эта мера поможет сформировать коллективный иммунитет. Кроме того, в стране уже начались испытания вакцины на младенцах и детях до 11 лет.

Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура после трагедии в Казани. Кроме того, во всех школах города отменены занятия. Все произошло 11 мая утром. Примерно в 09:20 в школе № 175 раздалась стрельба. В здании в этот момент находились более 700 детей и около 70 взрослых. Школьники пытались выбраться из классов, некоторые стали выпрыгивать из окон.

Изначально сообщалось, что огонь открыли два человека, но позже власти уточнили, что злоумышленник действовал в одиночку. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу четыре года назад, а недавно был отчислен из своего колледжа. В учебном заведении молодого человека назвали "тихим и неконфликтным".

Стрелка поймали, теперь его ждет арест и психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело. Жертвами трагедии стали девять человек, в основном дети, погибла также учительница. Около 20 человек пострадали, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.