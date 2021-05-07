"Москва и мир": генеральная репетиция парада Победы и локдаун в Тунисе

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы. По брусчатке у Кремлевских стен прошли офицеры и сержанты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других ведомств и казачьего войска.

Что касается механизированной колонны, то в параде в этом году задействуют сразу несколько типов танков, включая легендарные Т-34. Воздушную же часть открывали вертолеты Ми-26, а завершали штурмовики Су-25, которые выпускают дым в цветах флага России.

Из-за репетиции были перекрыты улицы и переулки в районе Красной площади. Кроме того, с 05:30 утра и до окончания генерального прогона менялась работа входов и выходов некоторых центральных станций метро.

В Тунисе на неделю вводится полный локдаун. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Жесткие ограничения продлятся с 9 по 16 мая. На территории всей страны будет действовать комендантский час. На улице нельзя появляться с 19:00 до 05:00. Закрываются все магазины, за исключением продуктовых. Под запретом массовые мероприятия и междугородние поездки. С 2 мая все прибывающие в страну должны пройти обязательный карантин. Для этих целей выделены специальные отели.

В Польше, напротив, решились на некоторые послабления. С 15 мая там будет можно находиться на свежем воздухе без масок. Условие – соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Надевать маску по-прежнему следует в помещениях, транспорте, парковках и бульварах. А вот молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии можно оставаться без средств индивидуальной защиты.

В Германии местные власти заявили, что третью волну пандемии удалось "сломить". Заболеваемость коронавирусом снижается, но она все равно остается высокой, отметили в Минздраве страны.



Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В них включили две вакцины – это "КовиВак" от центра имени Чумакова и однокомпонентный "Спутник Лайт", зарегистрированный 6 мая. Кроме того, Минздрав исключил некоторые наименования из списка возможных к назначению препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.

Временные методические рекомендации разработаны для того, чтобы медикам было проще оказывать помощь. Документ готовят с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Над каждой версией работает группа в среднем из 100 специалистов, которые анализируют данные о результатах исследований и опыте применения лекарств и вакцин.

Что касается нового однокомнатного препарата "Спутник Лайт", то его эффективность составляет почти 80%. Специалисты отмечают, что это больше, чем у многих вакцин, предполагающих две инъекции. Также "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса.