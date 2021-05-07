"Москва и мир": благоустройство Ленинского проспекта и локдаун в Тунисе

Благоустройство Ленинского проспекта в Москве проходит поэтапно. Об этом написал Сергей Собянин на своем сайте. Он отметил, что сначала работы проводят на периферийном участке – от улицы Кравченко до МКАД, а затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко.

По словам мэра, главная задача – обновить обветшавшую инфраструктуру, сохранив при этом привычный облик проспекта. В прошлом году там уже обустроили островки безопасности для пешеходов и убрали воздушные провода, которые портили вид. Кроме того, ширина Ленинского позволяет сделать велодорожку. Ее длина составит более четырех километров, а вдоль расположатся 18 станций проката.

Также в рамках благоустройства сделают около 170 парковочных мест. Их обустроят на дублерах и у метро "Тропарево". Также на проспекте установят новые фонари и остановочные павильоны, отремонтируют тротуары, высадят деревья и кустарники.

В Тунисе на неделю вводится полный локдаун. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. Жесткие ограничения продлятся с 9 по 16 мая. На территории всей страны будет действовать комендантский час. На улице нельзя появляться с 19:00 до 05:00. Закрываются все магазины за исключением продуктовых. Под запретом массовые мероприятия и междугородние поездки. С 2 мая все прибывающие в страну должны пройти обязательный карантин. Для этих целей выделены специальные отели.

В Польше, напротив, решились на некоторые послабления. С 15 мая там будет можно находиться на свежем воздухе без масок. Условие – соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Надевать маску по-прежнему следует в помещениях, транспорте, парковках и бульварах. А вот молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии можно оставаться без средств индивидуальной защиты.

В Германии местные власти заявили, что третью волну пандемии удалось "сломить". Заболеваемость коронавирусом снижается, но она все равно остается высокой, отметили в Минздраве страны.

Тепло придет сразу после длинных выходных. В центре Европейской России 11 мая обещают солнце и +24 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что и в среду, 12 мая, существенного изменения в погоде не будет. Кроме того, есть вероятность, что в дальнейшем температура будет повышаться.

Также Роман Вильфанд рассказал о более долгосрочном, но пока еще только примерном прогнозе. По его словам, температура воздуха в летние месяцы на всей территории России будет около и выше нормы. Это называют "красной жарой", так как метеорологическая карта на май, июнь и июль окрашена именно в этот цвет. В частности, есть 50% вероятность того, что в Европейской России и на Урале летом температура существенно превысит норму, а на Азиатской части эта вероятность даже больше 60%.