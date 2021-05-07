"Москва и мир": генеральная репетиция парада Победы и коронавирус в Индии

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы. По брусчатке у Кремлевских стен прошли офицеры и сержанты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других ведомств и казачьего войска.

Что касается механизированной колонны, то в параде в этом году задействуют сразу несколько типов танков, включая легендарные Т-34. Воздушную же часть открывали вертолеты Ми-26, а завершали штурмовики Су-25, которые выпускают дым в цветах флага России.

Из-за репетиции были перекрыты улицы и переулки в районе Красной площади. Кроме того, с 05:30 утра и до окончания генерального прогона менялась работа входов и выходов некоторых центральных станций метро.

Индия вновь бьет рекорды по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено более 414 тысяч новых заболевших. Ситуация продолжает ухудшаться с середины февраля. Ежедневно в стране регистрируется более 300 тысяч положительных тестов – это больше, чем в любой другой стране мира. Три раза эта цифра превышала отметку в 400 тысяч.

В настоящий момент страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса – почти 21,5 миллиона. Австралия решила вывезти из Индии своих граждан. После приземления их отправят на карантин.

Турция с 7 мая ужесточит локдаун. В стране запрещена продажа алкоголя, электроники, игрушек, канцелярии, одежды и прочих подобных товаров. Жители Турции не могут покидать пределы дома. Исключение – покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи. Карантин будет действовать до 17 мая.

Тепло придет сразу после длинных выходных. В центре Европейской России 11 мая обещают солнце и +24 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что и в среду, 12 мая, существенного изменения в погоде не будет. Кроме того, есть вероятность, что в дальнейшем температура будет повышаться.

Также Роман Вильфанд рассказал о более долгосрочном, но пока еще только примерном прогнозе. По его словам, температура воздуха в летние месяцы на всей территории России будет около и выше нормы. Это называют "красной жарой", так как метеорологическая карта на май, июнь и июль окрашена именно в этот цвет. В частности, есть 50% вероятность того, что в Европейской России и на Урале летом температура существенно превысит норму, а на Азиатской части эта вероятность даже больше 60%.