"Москва и мир": генеральная репетиция парада Победы и вакцинация в США

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы. По брусчатке у Кремлевских стен прошли офицеры и сержанты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, представители других ведомств и казачьего войска.

Что касается механизированной колонны, то в параде в этом году задействуют сразу несколько типов танков, включая легендарные Т-34. Воздушную же часть открывали вертолеты Ми-26, а завершали штурмовики Су-25, которые выпускают дым в цветах флага России.

Из-за репетиции были перекрыты улицы и переулки в районе Красной площади. Кроме того, с 05:30 утра и до окончания генерального прогона менялась работа входов и выходов некоторых центральных станций метро.

Десятки миллионов доз вакцины от коронавируса могут забраковать в США. Речь идет о препарате компании Johnson&Johnson. По информации источников, на предприятии в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных препаратов. Из-за этого были испорчены 15 миллионов доз вакцины. При этом эксперты не исключают, что испорчены и другие партии. Они производились одновременно. В настоящий момент американский регулятор решает, стоит ли использовать еще 70 миллионов доз Johnson&Johnson, произведенных на этом заводе.

Вакцина, качество которой поставлено под сомнение, уже была приостановлена в Евросоюзе, Канаду и ЮАР. Между тем, согласно статистике, каждый пятидесятый житель узнал на личном опыте, что такое коронавирус. С начала пандемии было инфицировано свыше 155 миллионов человек. Пятая часть из них проживают в Соединенных Штатах. На втором месте Индия, которая сокращает разрыв стремительно. Страна показала новый антирекорд – более 412 тысяч заразившихся за сутки.

Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В них включили две вакцины – это "КовиВак" от центра имени Чумакова и однокомпонентный "Спутник Лайт", зарегистрированный 6 мая. Кроме того, Минздрав исключил некоторые наименования из списка возможных к назначению препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.

Временные методические рекомендации разработаны для того, чтобы медикам было проще оказывать помощь. Документ готовят с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Над каждой версией работает группа в среднем из 100 специалистов, которые анализируют данные о результатах исследований и опыте применения лекарств и вакцин.

Что касается нового однокомнатного препарата "Спутник Лайт", то его эффективность составляет почти 80%. Специалисты отмечают, что это больше, чем у многих вакцин, предполагающих две инъекции. Также "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса.