"Москва и мир": годовщина Битвы под Москвой и туризм на Кипре

Музей Победы готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой. В честь этого события там организуют масштабную выставку, сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и пообщался со школьниками, которые пришли в музей на экскурсию.

Новая выставка разместится в основном здании музея на Поклонной горе. Экспозиция откроется 5 декабря. Именно в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. 9 лет назад эту дату сделали городским праздником.

Туристы из России и Израиля заполонили отели Кипра. И это несмотря на то, что количество обязательных ПЦР-тестов для отдыхающих увеличилось, а также жесткий карантин, который действует на острове. Особенно российским туристам приглянулись провинции Пафос и Фамагуста. Отдыхающие из России заняли более 40 местных отелей.

Сейчас на Кипре разрешен лишь один выход в сутки из дома или отеля. Исключение составляют поездки на работу, или, например, визиты к врачу и аптеку. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. Закрыты промтоварные магазины, кафе и рестораны торгуют только навынос и доставку.

Ситуация может измениться 10 мая. На Кипре планируют отменить строгий карантин. Однако попасть в общественные места смогут только владельцы Coronapass. Этот документ будет гарантией того, что человек не болен коронавирусом. Пропуск потребуется для похода в магазины, театры, спортзалы и даже церкви. Республика также начнет принимать без диагностических тестов на коронавирус туристов, которые прошли вакцинацию. Это касается и россиян, привитых вакциной "Спутник V".

В России зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса – однокомпонентный препарат "Спутник Лайт". Это первая доза "Спутника V". Ее эффективность достигает почти 80%. В Фонде прямых инвестиции отметили, что это больше, чем у многих вакцин, предполагающих две инъекции.

Специалисты также отметили, что "Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Такой вывод сделали по итогам лабораторных исследований. После прививки у 100% вакцинированных на 10-й день формировался клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими препаратами. При этом каких-либо серьезных побочных явлений после прививки зафиксировано не было.