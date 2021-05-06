"Москва и мир": годовщина Битвы под Москвой и коронавирус в Индии

Музей Победы готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой. В честь этого события там организуют масштабную выставку, сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и пообщался со школьниками, которые пришли в музей на экскурсию.

Новая выставка разместится в основном здании музея на Поклонной горе. Экспозиция откроется 5 декабря. Именно в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. 9 лет назад эту дату сделали городским праздником.

Более 412 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии за минувшие сутки. Это очередной рекорд. Общее число заболевших в стране приближается к 22 миллионам. Власти признают, что ситуация вышла из-под контроля.

Индусы ищут защиты у высших сил. Верующие собрались на массовую молитву. Собравшиеся просили об избавлении от COVID-19, при этом не соблюдали санитарные нормы и социальную дистанцию. В дело пришлось вмешаться полиции, организаторы мероприятия были задержаны.

Экстренную гуманитарную помощь пострадавшему региону оказывают Россия, Великобритания, США и ФРГ. Они отправили в Индию медицинское оборудование и лекарства. В страну доставлена и первая партия "Спутника V". А вот в столице Колумбии вакцинация временно приостановлена. Местные власти приняли такое решение из-за массовых протестов, которые проходят по всей стране. Люди таким образом выражают недовольство налоговой реформой. Протестующие с 28 апреля регулярно устраивают беспорядки, мешая движению машин скорой помощи. За время акций протестов пострадали более 800 человек, погибли не менее 19.

Станцию метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии планируют открыть в конце июня. Она станет 17-й капитально отреставрированной платформой московской подземки с 2010 года.

На реконструкцию станцию закрыли в феврале 2020 года, и работы там не прекращались даже во время пандемии. Одним из важнейших этапов стал демонтаж эскалаторов, которые прослужили почти 67 лет. Также специалисты занимаются капитальным ремонтом вестибюля и восстановлением деталей интерьера станции по архивным чертежам.

На "Смоленской" также реконструируют деревянный блок телефонов-автоматов в обходном коридоре. А в зоне касс сохранят резные детали и историческую деревянную облицовку.