"Москва и мир": годовщина Битвы под Москвой и коронавирус в Индии

06 мая, 18:10
Музей Победы готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой. В честь этого события там организуют масштабную выставку, сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел экспозицию "Подвиг народа" и пообщался со школьниками, которые пришли в музей на экскурсию.
Новая выставка разместится в основном здании музея на Поклонной горе. Экспозиция откроется 5 декабря. Именно в этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. 9 лет назад эту дату сделали городским праздником.
Более 412 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии за минувшие сутки. Это очередной рекорд. Общее число заболевших в стране приближается к 22 миллионам. Власти признают, что ситуация вышла из-под контроля.
Индусы ищут защиты у высших сил. Верующие собрались на массовую молитву. Собравшиеся просили об избавлении от COVID-19, при этом не соблюдали санитарные нормы и социальную дистанцию. В дело пришлось вмешаться полиции, организаторы мероприятия были задержаны.
Экстренную гуманитарную помощь пострадавшему региону оказывают Россия, Великобритания, США и ФРГ. Они отправили в Индию медицинское оборудование и лекарства. В страну доставлена и первая партия "Спутника V". А вот в столице Колумбии вакцинация временно приостановлена. Местные власти приняли такое решение из-за массовых протестов, которые проходят по всей стране. Люди таким образом выражают недовольство налоговой реформой. Протестующие с 28 апреля регулярно устраивают беспорядки, мешая движению машин скорой помощи. За время акций протестов пострадали более 800 человек, погибли не менее 19.
Станцию метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии планируют открыть в конце июня. Она станет 17-й капитально отреставрированной платформой московской подземки с 2010 года.
На реконструкцию станцию закрыли в феврале 2020 года, и работы там не прекращались даже во время пандемии. Одним из важнейших этапов стал демонтаж эскалаторов, которые прослужили почти 67 лет. Также специалисты занимаются капитальным ремонтом вестибюля и восстановлением деталей интерьера станции по архивным чертежам.
На "Смоленской" также реконструируют деревянный блок телефонов-автоматов в обходном коридоре. А в зоне касс сохранят резные детали и историческую деревянную облицовку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: