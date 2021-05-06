"Москва и мир": лечебная плазма и коронавирус в Индии

В Москве 13 тысячам пациентов с коронавирусом провели переливание плазмы с антителами. Ее сдали доноры, которые уже смогли победить болезнь. Процедуру начали проводить больше года назад, и она сразу показала свою эффективность. Переливание плазмы с антителами вошло в единый стандарт лечения больных коронавирусом. В октябре прошлого года процедуру утвердил клинический комитет по COVID- 19.

Возможно, что донорами в ближайшее время смогут стать и горожане, привитые от коронавируса. Сейчас в столице проходят соответствующие исследования. В них участвуют 120 пациентов. Пока сдать плазму могут только победившие болезнь горожане.

Возраст доноров – от 18 до 55 лет, а необходимый вес – не менее 50 килограммов. После появления первых симптомов COVID-19 должно пройти пять недель. Сдать плазму можно в одном из восьми пунктов. Подробная информация опубликована на сайте столичного департамента здравоохранения. Там же можно заполнить анкету донора.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. В МЧС предупреждают о штормовом ветре с дождем. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. Московский Дептранс призвал водителей избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Машины лучше оставлять на закрытых стоянках или в гаражах.

Осторожнее нужно быть и пешеходам. Не исключены обрывы линий электропередачи. В случае перебоев с электричеством нужно звонить в МОЭК.

Непогоду также ждут в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Тверской областях и во многих регионах Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского округов.

А 9 мая в Москве прогнозируется облачность с прояснениями, небольшими дождями и температурой в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла днем. Сообщается, что решение о привлечении авиации для разгона облаков перед парадом еще не приняли.

Более 412 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Индии за минувшие сутки. Это очередной рекорд. Общее число заболевших в стране приближается к 22 миллионам. Власти признают, что ситуация вышла из-под контроля.

Индусы в отчаянии ищут защиты у высших сил. Верующие собрались на массовую молитву. Собравшиеся просили об избавлении от COVID-19, при этом не соблюдали санитарные нормы и социальную дистанцию. В дело пришлось вмешаться полиции, организаторы мероприятия были задержаны.

Экстренную гуманитарную помощь пострадавшему региону оказывают Россия, Великобритания, США и ФРГ. Они отправили в Индию медицинское оборудование и лекарства. В страну доставлена и первая партия "Спутника V".

А вот в столице Колумбии вакцинация временно приостановлена. Местные власти приняли такое решение из-за массовых протестов, которые проходят по всей стране. Люди таким образом выражают недовольство налоговой реформой. Протестующие с 28 апреля регулярно устраивают беспорядки, мешая движению машин скорой помощи. За время акций протестов пострадали более 800 человек, погибли не менее 19.