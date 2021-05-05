"Москва и мир": миллиарды обращений на mos.ru и визы в Европу

Искусственный интеллект на портале mos.ru научится предугадывать потребности москвичей. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге. Например, при рождении ребенка сервис предложит запись в детский сад и прикрепление к поликлинике, а также сообщит о положенных выплатах и льготах.

Мэр рассказал не только о планах портала, но и о некоторых итогах. На днях mos.ru за 10 лет преодолел символический рубеж в два миллиарда обращений. В 2011 году все началось с опции оформления разрешения на работу такси. Сейчас же на портале доступны более 380 услуг и сервисов. Самые популярные среди них – электронный дневник, прием показаний приборов учета воды, проверка автомобильных штрафов, запись в детский сад и оформление карты москвича.

Сергей Собянин отметил, что недавно на mos.ru появились еще несколько полезных разделов. Например, благотворительный сервис и сервис для поиска пропавших домашних животных.

Около 3 тысяч специалистов столичных служб участвуют в подготовке и проведении парада Победы в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Также задействованы 2 тысячи единиц спецтехники. В столице необходимо заранее подготовить маршрут движения колонны, сделать временную разметку, вовремя оповестить москвичей о мероприятиях, связанных с репетициями парада.

Еще специалисты дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений на маршруте движения военной техники, а на некоторых участках защитили гранитное мощение прочным резиновым покрытием. Также дежурят аварийные бригады и рабочие, которые промывают дорожное покрытие, чтобы удалить следы топлива.

Это делали и после репетиции Парада, которая состоялась прошлой ночью. В ней участвовали пешие расчеты и механизированная колонна. А в среду днем отрепетировали воздушную часть. В небо над столицей поднялись вертолеты, истребители, бомбардировщики, самолеты-носители гиперзвуковых ракет. Завершили авиационную часть штурмовики Су-25, 9 мая они выпустят дым в цветах флага России.

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз. Они начнут действовать не ранее чем с 1 июня. При этом въезд в эту страну и другие государства Европы пока невозможен из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее документы уже принимают и болгарские консульские службы, которые работают на территории России. Ранее исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии заявляла, что республика открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V".

Можно сделать и визу в Италию. Генконсульство в Москве уже начало обновление шенгенов, которые истекли в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Италия собиралась принимать россиян этим летом. Однако точную дату еще не называли.

Тем временем лоукостер "Победа" уже открыл продажу на рейсы в Рим. Сообщается, что полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково.