"Москва и мир": подготовка парада Победы и арест мафиозной группировки

Около 3 тысяч специалистов столичных служб участвуют в подготовке и проведении парада Победы в Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Также задействованы 2 тысячи единиц спецтехники. В столице необходимо заранее подготовить маршрут движения колонны, сделать временную разметку, вовремя оповестить москвичей о мероприятиях, связанных с репетициями парада.

Еще специалисты дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений на маршруте движения военной техники, а на некоторых участках защитили гранитное мощение прочным резиновым покрытием. Также дежурят аварийные бригады и рабочие, которые промывают дорожное покрытие, чтобы удалить следы топлива.

Это делали и после репетиции Парада, которая состоялась прошлой ночью. В ней участвовали пешие расчеты и механизированная колонна. А в среду днем отрепетировали воздушную часть. В небо над столицей поднялись вертолеты, истребители, бомбардировщики, самолеты-носители гиперзвуковых ракет.

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз. Они начнут действовать не ранее чем с 1 июня. При этом въезд в эту страну и другие государства Европы пока невозможен из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее документы уже принимают и болгарские консульские службы, которые работают на территории России. Ранее исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии заявляла, что республика открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V".

Можно сделать и визу в Италию. Генконсульство в Москве уже начало обновление шенгенов, которые истекли в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Италия собиралась принимать россиян этим летом. Однако точную дату еще не называли.

Тем временем лоукостер "Победа" уже открыл продажу на рейсы в Рим. Сообщается, что полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково.

Банковские счета, недвижимость и автомобили на миллионы евро – все это итальянская полиция конфисковала у калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Около тридцати ее членов арестованы. Крупную спецоперацию проводило итальянское управление по борьбе с мафией при содействии Финансовой гвардии, корпуса карабинеров и коллег в Германии, Испании и Румынии.

Прокуратура Турина уже заявила, что по "Ндрангете" нанесен заметный удар. Калабрийский мафиозный синдикат, название которого происходит от греческого слова "Доблесть", существует с 1897 года. Основная база находится в самом бедном регионе Италии – Калебрии.

"Ндрангета" считается одной из крупнейших в мире мафиозной группировкой. Она контролирует большую часть европейского рынка кокаина. Ежегодные нелегальные доходы мафии – около 50 миллиардов евро. Даже в случае ареста части главарей "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.