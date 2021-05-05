"Москва и мир": миллиарды обращений на mos.ru и арест мафиозной группировки

Искусственный интеллект на портале mos.ru научится предугадывать потребности москвичей. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге. Например, при рождении ребенка сервис предложит запись в детский сад и прикрепление к поликлинике, а также сообщит о положенных выплатах и льготах.

Мэр рассказал не только о планах портала, но и о некоторых итогах. На днях mos.ru за 10 лет преодолел символический рубеж в два миллиарда обращений. В 2011 году все началось с опции оформления разрешения на работу такси. Сейчас же на портале доступны более 380 услуг и сервисов. Самые популярные среди них – электронный дневник, прием показаний приборов учета воды, проверка автомобильных штрафов, запись в детский сад и оформление карты москвича.

Сергей Собянин отметил, что недавно на mos.ru появились еще несколько полезных разделов. Например, благотворительный сервис и сервис для поиска пропавших домашних животных.

Более 12,5 миллиона россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса. Привиты же полностью почти 8 миллионов. Россиянам напоминают, что второй укол нужно сделать через три недели после первого.

Необходимость второй дозы препарата объяснили в Роспотребнадзоре. Там рассказали, что еще один компонент закрепляет эффект. Кроме того, именно благодаря второй прививке формируются так называемые клетки памяти, которые обеспечивают надежную защиту от вируса.

Тем временем центр "Вектор" начал тестировать троекратную вакцинацию на своем препарате "ЭпиВакКорона". По словам специалистов, клинические испытания первой и второй фаз уже идут. Трехкратное введение вакцины проверили на приматах, хомяках и морских свинках. И на приматах уже подтвержден более продолжительный иммунитет.

В центре "Вектор" подчеркнули, что состав препарата при этом не меняется. И добавили, что в целом антитела к коронавирусу после "ЭпиВакКороны" вырабатываются у более чем 90% привитых.

Банковские счета, недвижимость и автомобили на миллионы евро – все это итальянская полиция конфисковала у калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Около тридцати ее членов арестованы. Крупную спецоперацию проводило итальянское управление по борьбе с мафией при содействии Финансовой гвардии, корпуса карабинеров и коллег в Германии, Испании и Румынии.

Прокуратура Турина уже заявила, что по "Ндрангете" нанесен заметный удар. Калабрийский мафиозный синдикат, название которого происходит от греческого слова "Доблесть", существует с 1897 года. Основная база находится в самом бедном регионе Италии – Калебрии.

"Ндрангета" считается одной из крупнейших в мире мафиозной группировкой. Она контролирует большую часть европейского рынка кокаина. Ежегодные нелегальные доходы мафии – около 50 миллиардов евро. Даже в случае ареста части главарей "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.