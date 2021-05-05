"Москва и мир": пожар в гостинице "Вечный зов" и трехдневный траур в Мексике

В Москве задержали двух человек по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов". Как сообщили в Следственном комитете, это генеральный директор частной организации, которая сдавала здание в аренду, а также управляющий отеля. Основной версией случившегося в СК называют короткое замыкание. В гостинице не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, там не было запасных эвакуационных выходов.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, здание гостиницы переоборудовали из отделения банка, в коридорах осталось очень много электропроводки и кабелей, которые при возгорании выделили огромное количество дыма.

Пожар вспыхнул ночью 4 апреля в отеле на 6-й Кожуховской улице. В здании находились более 300 человек. Погибли два человека. 18 человек с отравлением угарным газом были госпитализированы, среди них 10 детей. Состояние двоих пострадавших тяжелое. Дети из нескольких городов приехали в Москву на слет кадетов, который проводила частная организация.

В Мексике объявлен трехдневный траур после катастрофы в метро. Такой указ подписал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По всей стране приспустили государственные флаги.

Авария произошла вечером 3 мая. Метромост на юго-востоке мексиканской столицы рухнул, когда по нему ехал поезд, полный пассажиров. Два вагона упали на оживленное шоссе с высоты не менее пяти метров. Под обломками оказалось несколько автомобилей. Сразу после трагедии началась спасательная операция, на месте разбили штаб медиков. Жертвами крушения стали 25 человек. Травмы разной степени тяжести получили почти 80 пассажиров.

По словам властей, причиной трагедии стала поврежденная опорная балка. Предположительно, незадолго до крушения в нее врезался автомобиль. Линия метро, на которой произошла авария, выведена из эксплуатации на неопределенный срок. На ней собираются проверять все конструкции.

Более 12,5 миллиона россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса. Привиты же полностью почти 8 миллионов. Россиянам напоминают, что второй укол нужно сделать через три недели после первого.

Необходимость второй дозы препарата объяснили в Роспотребнадзоре. Там рассказали, что еще один компонент закрепляет эффект. Кроме того, именно благодаря второй прививке формируются так называемые клетки памяти, которые обеспечивают надежную защиту от вируса.

Тем временем центр "Вектор" начал тестировать троекратную вакцинацию на своем препарате "ЭпиВакКорона". По словам специалистов, клинические испытания первой и второй фаз уже идут. Трехкратное введение вакцины проверили на приматах, хомяках и морских свинках. И на приматах уже подтвержден более продолжительный иммунитет.

В центре "Вектор" подчеркнули, что состав препарата при этом не меняется. И добавили, что в целом антитела к коронавирусу после "ЭпиВакКороны" вырабатываются у более чем 90% привитых.