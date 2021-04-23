"Москва и мир": пункты вакцинации в столице и рекорд заболевших в Индии

Выездные бригады вакцинации начали работу в четырех столичных торговых центрах, расположенных на выездах из города. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что еще большее количество москвичей теперь сможет сделать прививку в удобных условиях, заехав за продуктами или инвентарем по пути на дачу.

Так, привиться от коронавируса теперь можно в торговом центре "Садовод", в гипермаркете "Глобус" в Коммунарке, в молле "МЕГА Теплый Стан" и в гипермаркете "Леруа Мерлен", который находится в Одинцовском районе.

Записываться на вакцинацию не нужно, все проходит в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медики проводят осмотр. Затем за состоянием сделавших прививку наблюдают еще полчаса. Через 21 день после первого укола нужно будет сделать второй. Также в столице работают около 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник.

В мире за сутки выявили почти 880 тысяч заболевших коронавирусом. Рекорд за Индией – больше 330 тысяч новых случаев. В Европе списки заболевших за сутки пополнились на четверть миллиона.

Япония вводит режим чрезвычайно ситуации в четырех префектурах, включая Токио. И это за три месяца до Олимпиады. Власти надеются, что очередной карантин поможет сдержать распространение коронавируса. Накануне стало известно, что положительный тест сдал полицейских, который обеспечивал порядок во время проведения эстафеты олимпийского огня. Организаторы Игр в Токио поспешили заверить, что этот инцидент не повлияет на дальнейший ход предолимпийских мероприятий.

Ранее в МОК заявили, что атлеты, которые планируют принять участие в летних Играх-2021, будут прививаться от коронавируса исключительно добровольно. Что касается вакцинации населения, то сейчас в Японии прививают только медработников и пожилых людей. Остальные смогут сделать прививку только начиная с мая.

Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Об этом президента попросил Роспотребнадзор. Таким образом, четыре дня между майскими праздниками тоже будут выходными. А 30 апреля – предпраздничная пятница, поэтому продолжительность рабочего дня сократится на час.

Ранее в Минтруде рассказали, что предложения об увеличении отдыха на майские праздники, в частности, идеи сделать постоянные десятидневные каникулы, как на Новый год, поступают часто. Глава ведомства Антон Котяков заявлял, что министерство рассматривает такой вариант.

Еще до новости о длинных майских на юге страны заметно рос спрос на отдых. Популярностью пользуются Краснодарский край и Крым. Особенно на фоне закрытых Турции и Танзании. Некоторые ждут открытия Египта, которое уже анонсировали. Однако отдохнуть там бюджетное, вероятно, не получится. В Ассоциации туроператоров уже заявили, что туры подорожают из-за падения курса рубля и увеличения стоимости перевозок.