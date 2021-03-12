"Москва и мир": популярность электронной медкарты и цветение в Японии

В электронной медкарте появилась новая функция. Из нее можно скачать архив со снимками таких исследований как КТ, МРТ, маммография и многих других. Сервис доступен на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС". Для того чтобы получить ссылку на архив со снимками, необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка нужный документ и нажать в меню – "Запросить изображение исследования". Пользователю будет предоставлен высококачественный детализированный снимок. Электронные медицинские карты стали доступны горожанам больше года назад. Сервис оказался популярным – каждую неделю доступ к нему получают около 40 тысяч человек. Всего к электронной медкарте пациенты уже обратились более 24 миллионов раз. Сначала в сервисе можно было посмотреть протоколы осмотров врачей и результаты лабораторных исследований. Затем в карте появились новые отдельные разделы, например, посвященные вакцинации.

В Москве начнут выпускать 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, первые партии лекарств для больных онкологическими заболеваниями, которые произведены на новом заводе в Зеленограде, поступят в больницы уже в марте – апреле. Препараты закупают по офсетным контрактам – такие договоры позволяют инвесторам создавать новые производства. В обмен им гарантируют закупки части продукции для нужд города. Всего столица заключила 5 таких контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Если бы эту продукцию столица закупала на рынке, то средств пришлось бы потратить примерно на 20% больше, отметил Сергей Собянин. В будущем офсетные контракты Москва будет подписывать и в других отраслях, в том числе, транспортном машиностроение, производстве коммунальной техники и ИT-оборудования. При этом массовой эта история не станет. По словам Сергея Собянина, большую часть необходимых товаров город по-прежнему будет закупать на открытых торгах.

Первые цветы сакуры распустились на западе Японии в префектуре Хиросима. Бутоны раскрылись непривычно рано. Предыдущий рекорд был поставлен в марте 2010 года. Других подобных случаев местные жители не знают. Синоптики говорят, что весенняя погода, установившаяся в феврале, ускорила цветение дерева. Обычно они начинают распускаться в конце первого весеннего месяца. Розовеют деревья в Японии обычно постепенно: с юга на север. По традиции каждая префектура официально сообщает о первом раскрывшимся бутоне. О новых цветках рассказывают по телевидению. Полностью парки страны окрашиваются в розовый цвет в апреле. Посмотреть на завораживающее зрелище в Японию приезжают миллионы туристов. Местные жители от них не отстают и целыми семьями гуляют в парках. Исключением стал прошлый год. Желающим увидеть цветение сакуры пандемия помешает и в этот раз. В стране до конца марта продолжают действовать строгие ограничительные меры.